बिहार में 8 रुपये देकर पांच साल के बच्चे से किया अप्राकृतिक यौनाचार, अस्पताल में चल रहा इलाज

जागरण संवाददाता, बेतिया। थानाक्षेत्र के कटैया पंचायत के वार्ड आठ फुलवरिया सरेह में एक पांच वर्षीय बच्चे से यौनाचार का मामला प्रकाश में आया है।

बालक को उसके पिता स्थानीय सीएसपी इलाज के लिए लाए हैं। बच्चा के शरीर से खून, तो नहीं निकल रहा है, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग के शक में उसे बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है।

इधर यौनाचारी को लौरिया पुलिस गिरफ्तार कर थाना में पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार रविवार को शाम में कटैया पंचायत के फुलवरिया गांव के गौरीशंकर साह का पुत्र विनोद साह (20) गांव के ही एक मासूम को 8 रुपये देकर बहला फुसलाकर सरेह स्थित बगीचा में ले गया।