बिहार में 8 रुपये देकर पांच साल के बच्चे से किया अप्राकृतिक यौनाचार, अस्पताल में चल रहा इलाज
पश्चिमी चंपारण में एक नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला सामने आया है। गांव के युवक ने एक अबोध पांच वर्षीय बालक को आठ रुपये देकर बहला फु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बेतिया। थानाक्षेत्र के कटैया पंचायत के वार्ड आठ फुलवरिया सरेह में एक पांच वर्षीय बच्चे से यौनाचार का मामला प्रकाश में आया है।
बालक को उसके पिता स्थानीय सीएसपी इलाज के लिए लाए हैं। बच्चा के शरीर से खून, तो नहीं निकल रहा है, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग के शक में उसे बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया है।
इधर यौनाचारी को लौरिया पुलिस गिरफ्तार कर थाना में पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार रविवार को शाम में कटैया पंचायत के फुलवरिया गांव के गौरीशंकर साह का पुत्र विनोद साह (20) गांव के ही एक मासूम को 8 रुपये देकर बहला फुसलाकर सरेह स्थित बगीचा में ले गया।
उसके बाद उसने उस बच्चे के साथ यौनाचार (अप्राकृतिक सेक्स) किया। इसके बाद यौनाचारी ने बालक को घर के नजदीक छोड़कर फरार हो गया।
इधर बालक रोता बिलखता घर पहुंचा और उसके शरीर के अंदरूनी भाग हो रहे रक्तस्राव को देखकर जब परिजन पूछताछ की, तो वह रोता हुआ पिता को बताया।
परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉ. अफरोज आलम ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया।
इस बाबत थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि इसकी जानकारी मिलते ही यौनाचारी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
