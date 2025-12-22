Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार में सीमांचल एक्सप्रेस पर फायरिंग, शराब तस्करों ने RPF एस्कार्ट पार्टी पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां

    By Deepak Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:11 AM (IST)

    बिहार के भोजपुर में पटना-मुगलसराय रेलखंड पर जमीरा हाल्ट के पास शराब तस्करों ने सीमांचल एक्सप्रेस में आरपीएफ एस्कार्ट पार्टी पर फायरिंग की। सभी जवान सु ...और पढ़ें

    Hero Image

    घटनास्थल पर जुटी प्रशासन की टीम। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, आरा। पटना-मुगलसराय रेलखंड पर जमीरा हाल्ट के समीप शनिवार की देर रात शराब तस्करों ने सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार आरपीएफ की एस्कार्ट पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।

    हालांकि, इस घटना में सभी जवान बाल-बाल बच गए। अचानक हुई गोलीबारी से यात्रियों और रेलकर्मियों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। इसे लेकर दानापुर आरपीएफ पोस्ट के जवान संजीव कुमार ने आरा के मुफस्सिल थाना में अज्ञात दस आपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करीब पांच-छह राउंड फायरिंग का आरोप है। रेलवे ट्रैक के पास से तीन खोखा बरामद किया गया है। इस बीच रविवार काे आरा सदर एसडीपीओ-वन राजकुमार साह, मुफस्सिल थानाध्यक्ष दीपक कुमार, दानापुर रेल डीएसपी कंचन राज एवं जीआरपी थाना की प्रभारी थानाध्यक्ष जगरानी कुमारी ने घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच की।

    घटना रात 11.53 बजे के आसपास की है। जानकारी के अनुसार सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार की रात आनंद बिहार से जोगबनी की ओर जा रही थी। इस दाैरान ट्रेन की एक बोगी में शराब लेकर तस्कर यूपी की ओर ही सवार हो गए थे।

    जानकारी के अनुसार, दानापुर आरपीएफ के जवान दिलदार नगर से सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन को एस्कार्ट करते हुए ले जा रहे थे। इस दौरान जमीरा हाल्ट के पास पहले से बोगी में सवार शराब तस्करों ने ट्रेन को वैक्यूम कर दिया। अचानक ट्रेन के वैक्यूम होने पर एस्कार्ट पार्टी के जवान संबंधित बोगी में पहुंचे और गेट खोलकर टार्च की रोशनी में देखे तो करीब दस हथियार बंद बदमाश दिखाई दिए, जो पिस्टल लिए थे।

    इस दौरान जब एस्कार्ट पार्टी ने पकड़ने की कोशिश की तो झाड़ी में छुपकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने सतर्कता बरतते हुए मोर्चा संभाला, जिसके बाद तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद एस्कार्ट पार्टी के जवानों ने तत्काल इसकी सूचना दानापुर कंट्रोल रूप समेत रेल अफसरों को दी।

    घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाना और रेलवे सुरक्षा बल के वरीय अधिकारी जांच में जुट गए। भोजपुर पुलिस के अफसरों से भी संपर्क साधा गया।

    एक गैंग से शराब छीनने की कोशिश में दूसरे गैंग ने किया था ट्रेन का वैक्यूम

    इस घटना को लेकर यह भी बात चर्चा में है कि पटना जिले के शराब तस्कर ट्रेन में शराब लेकर सवार थे। वहीं, भोजपुर के शराब तस्करों के सहयोगी यूपी सीमा से ही ट्रेन की एक बोगी में सवार होकर रेकी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ट्रेन जब जमीरा हाल्ट के आउटर पर पहुंची, तो शराब छीनने के उद्देश्य से स्थानीय शराब तस्करों ने ट्रेन का वैक्यूम कर दिया।

    इसी दौरान ट्रेन की दूसरी बोगी में सवार एस्कॉर्ट पार्टी के जवान जब संबंधित बोगी में पहुंचे, तो रेलवे ट्रैक के पास खड़े शराब तस्करों से उनका सामना हो गया। इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए और फायरिंग की घटना हुई।