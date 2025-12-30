यू-डायस में लापरवाही पड़ी भारी, जिले के 11 बीआरसी कर्मियों का वेतन रोका

संवाद सहयोगी, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। यू-डायस (UDISE) पोर्टल पर बच्चों की शत-प्रतिशत प्रविष्टि नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा) गार्गी कुमारी ने जिले के 11 प्रखंड संसाधन केंद्रों (BRC) के डाटा एंट्री ऑपरेटर और लेखा सहायक का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीपीओ ने स्पष्ट किया है कि बच्चों, शिक्षकों और विद्यालय सुविधाओं से संबंधित डाटा की प्रविष्टि को लेकर पूर्व में कई बार निर्देश और स्मार पत्र जारी किए गए थे, इसके बावजूद तय समय सीमा में कार्य पूरा नहीं किया गया।

बार-बार निर्देश के बाद भी 100 प्रतिशत प्रविष्टि नहीं जारी आदेश में बताया गया है कि सभी प्रखंडों को 30 सितंबर तक यू-डायस पोर्टल पर स्कूल फैसिलिटी प्रोफाइल, शिक्षक प्रोफाइल और छात्र प्रोफाइल मॉड्यूल में डाटा प्रविष्टि पूरी करने का निर्देश दिया गया था।

इसके बाद 31 अक्टूबर तक हर हाल में कार्य पूर्ण करने के लिए पुनः स्मरण कराया गया, लेकिन इसके बावजूद अब तक केवल 98.58 प्रतिशत प्रविष्टि ही हो सकी है। इसी लापरवाही को आधार बनाकर संबंधित कर्मियों के वेतन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।

नामांकन पंजी और यू-डायस डाटा में गंभीर अंतर जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि कई विद्यालयों में नामांकन पंजी में दर्ज छात्रों की संख्या और यू-डायस 2025-26 पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में भारी अंतर है। वर्गवार नामांकन और ऑनलाइन प्रविष्टि में यह विसंगति विभाग ने गंभीरता से ली है।

इस स्तर पर हो सकती परेशानी यू-डायस डाटा के आधार पर ही विद्यालयों को समग्र अनुदान मिलता है मध्याह्न भोजन योजना में बच्चों की संख्या का मिलान भी यू-डायस पोर्टल से किया जा रहा है यदि नामांकन पंजी और यू-डायस डाटा में अंतर पाया गया, तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। 31 दिसंबर तक बंद हो जाएगा यू-डायस पोर्टल शिक्षा विभाग ने बताया कि यू-डायस पोर्टल पर यह सूचना प्रदर्शित हो रही है कि 31 दिसंबर के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी विद्यालयों और प्रखंड संसाधन केंद्रों को दूरभाष और पत्रों के माध्यम से लगातार दी जा रही है। जिन विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा अब तक नामांकन पंजी के अनुसार डाटा प्रविष्टि नहीं की गई है।