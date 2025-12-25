बगहा में तिरहुत नहर में ट्रैक्टर ट्राली का संतुलन बिगड़ा, पलटने से मजदूर की दर्दनाक मौत

संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण) । West champaran news : नरवल बोरवल पंचायत में गुरुवार सुबह तिरहुत नहर के पास पुआल लदी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर नहर पर बने पुल के समीप पलट गई। इस हादसे में बरवल निवासी 65 वर्षीय मजदूर दिनेश यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। अस्पताल में मौजूद डा. एस.पी. अग्रवाल ने बताया कि घायल के नाक से काफी मात्रा में रक्तस्राव हो रहा था और स्थिति गंभीर बनी हुई थी। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया, लेकिन रेफर के बाद रास्ते में उनकी मौत हो गई।



स्वजन के अनुसार, दिनेश यादव पुआल लदे ट्रैक्टर पर बैठे हुए थे। जैसे ही ट्रैक्टर पुल पर चढ़ा, संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली पलट गई, जिससे वह ट्रैक्टर के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया।