वीटीआर के पास भंगहा में बाघिन आई बच्चे संग, गांव में मचा हड़कंप

संवाद सूत्र, मैनाटाड़ (पश्चिम चंपारण)। प्रखंड के भंगहा बाजार से सटे ब्रह्म स्थान के पास सोमवार की सुबह अपने शावक के साथ एक बाघिन टहलते हुई देखी गई है। ग्रामीणों के अनुसार बाघिन अपने शावकों के साथ पास के वीटीआर के जंगल से निकली हुई लग रही थी।

बाघिन की मौजूदगी की घटना की सूचना पर आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है।

ग्रामीण जय कुमार, शिवाजी पासवान, राजेंद्र साह ,बृजेश माझी ,विदुर माझी आदि ने बताया कि सोमवार के सुबह हमलोग ब्रह्म स्थान के तरफ जा रहे थे। तभी उनकी नजर शावक के साथ बाघिन पड़ी। वे जब तक कुछ समझ पाते, तब तक बाघिन शावक के साथ गन्ने के खेत में घुस गई।

हालांकि इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है। शावक के साथ बाघिन को देख ग्रामीण काफी डर गए और उल्टे पांव गांव की ओर भागे। इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीण जब तक बताए स्थान पर पहुंचते, तब तक बाघिन शावक के साथ गन्ने के खेत में प्रवेश कर गई थी।

रेंजर सुनील पाठक ने बताया कि वीडियो और फोटो देखने से तो बाघिन का पद चिह्न स्पष्ट नहीं दिख रहा है,फिर भी वन कर्मियों को भेजकर जांच कराई जा रही है। लोगों को उधर नहीं जाने की हिदायत दी गई है। चिह्नित जगह पर वन विभाग की पैनी नजर है।

सात दिन पूर्व भी भंगहा सरेह में दिखा था बाघ ग्रामीणों ने बताया कि सात दिन पूर्व भंगहा गांव के संदेह में ही बाघ ने नीलगाय को गन्ना के खेत में मार डाला था। वहां पर भी बाघ का पदचिह्न स्पष्ट देखा गया था।कई दिनों के बाद भी वन विभाग उस बाघ का ट्रैक नहीं कर पाया।