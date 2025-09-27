मानव तस्करी और शादी की नीयत से 3 लड़कियों का अपहरण, पुलिस ने दर्ज की FIR

बेतिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से मानव तस्करी और शादी के मकसद से एक युवती और तीन किशोरियों का अपहरण हुआ है। मझौलिया मुफस्सिल और गोपालपुर थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अपहरण के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने मानव तस्करी और बहला-फुसलाकर शादी करने के आरोप लगाए हैं।

जागरण संवाददाता, बेतिया। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र से मानव तस्करी व शादी की नीयत से एक युवती व तीन किशोरियों का अपहरण कर लिया गया है। मामले में उनके स्वजनों ने संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है। प्राथमिकी के बाद पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मझौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव से 22 सितंबर को साढे 17 वर्षीय किशोरी का अपहरण किया गया है। मामले में किशोरी के भाई ने एक मोबाइल फोन धारक व अपनी बहन की सहेली खुशबू कुमारी तथा उसकी मां के खिलाफ मझौलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है।

13 वर्षीय किशोरी का अपहरण दूसरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव से 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण किया गया है। मामले में किशोरी की मां ने आईटीआई कॉलोनी के जितेंद्र नट व उसके पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया है। किशोरी की मां ने मानव तस्करी के नियत से अपहरण करने की आशंका जताई।

वहीं गोपालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 17 वर्षीय किशोरी के अपहरण करने के मामले में उसकी मां ने चनपटिया थाना क्षेत्र के हरिहरपुर वार्ड 24 निवासी रविंद्र गोड, राजन राम, शोभा देवी, रामचंद्र गोड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। शादी के नियत से बहला फुसलाकर किशोरी का अपहरण करने का आरोप लगाई है।