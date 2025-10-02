Language
    अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा, गांधी के विचारों पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, स्वतंत्रता सेनानी के स्वजन सम्मानित

    By Prabhat Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:21 PM (IST)

    West Champaran News गांधी जयंती पर भितिहरवा में आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी को याद किया गया। नरकटियागंज एसडीएम ने किया माल्यार्पण। कहा उनके सत्य अहिंसा सादगी स्वच्छता समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को अपने जीवन में उतरना राष्ट्र व समाज के लिए समर्पित करना सबसे महत्वपूर्ण है।

    महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते और स्वतंत्रता सेनानी के स्वजन को सम्मानित करते एसडीओ। जागरण

     संवाद सूत्र, गौनाहा (पश्चिम चंपारण)। गांधी जयंती के अवसर पर भितिहरवा गांधी संग्रहालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि नरकटियागंज अनुमंडल पदाधिकारी सूर्य प्रकाश गुप्ता, आश्रम प्रभारी डा. शंकर सुमन, रत्नेश वर्मा, डा. एजाज, सेवानिवृत्त शिक्षक शिव शंकर चौहान, अमानुल हक आदि ने गांधी के प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्वतंत्रता सेनानी के परिजन सावित्री वर्मा को एसडीएम ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं, कार्यक्रम में संत जेवियर स्कूल रमपुरवा के छात्र-छात्राओं ने गांधी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम समेत कई भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त शिक्षक शिवशंकर चौहान ने किया।

    वहीं अनुमंडल पदाधिकारी सूर्यकांत गुप्ता ने कहा कि शांति के प्रति जो गांधी का बलिदान है वह शहीद होने के बाद भी उनके विचारों को अवगत कराता है। उनके विचार आज भी प्रासांगिक हैं। गांधी के विचारों पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

    उनके सत्य, अहिंसा, सादगी, स्वच्छता, समानता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को अपने जीवन में उतरना और राष्ट्र व समाज के लिए स्वयं को समर्पित करना सबसे महत्वपूर्ण है। आश्रम प्रभारी डॉ शंकर सुमन ने कहा कि अहिंसा के बल महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई थी।

    अतिथियों ने गांधी संग्रहालय के परिसर में बने कक्ष एक और दो का अवलोकन किया। मौके रत्नेश वर्मा, अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया, शत्रुघ्न चौरसिया, अखिलेश वर्मा, सुदिष्ट कुमार आदि उपस्थित रहे।