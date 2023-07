बिहार में बेकाबू थार का कहर, बाइक सवार चार लोगों को रौंदा, महिला समेत तीन की मौत; नशे में धुत्त चालक गिरफ्तार

बेतिया में सोमवार की देर शाम एक थार जीप ने बाइक सवार चार लोगों को रौंद दिया जिसमें महिला समेत तीन की मौत हो गई है। एक युवक की हालत गंभीर है। बताया गया कि चालक नशे में धुत्त था। घटना मनुआपुल-बेतिया मुख्य मार्ग में निर्माणाधीन छावनी ओवरब्रिज के पास की है। पुलिस ने आरोपित चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

थार जीप ने बाइक सवार चार लोगों को रौंदा, महिला समेत तीन की मौत, एक गंभीर

HighLights बेतिया-मनुआपुल पथ में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के समीप की घटना रांग साइड आकर थार जीप ने दो बाइक पर सवार चार लोगों को रौंदा सर्विस लेन को तोड़ थार ने लोगों को मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, बेतिया(पश्चिम चंपारण)। बिहार के पश्चिम चंपारण में तेज रफ्तार ने तीन लोगों की जान ले ली। मनुआपुल-बेतिया मुख्य मार्ग में निर्माणाधीन छावनी ओवरब्रिज से 50 मीटर पश्चिम एक थार जीप ने सोमवार की शाम 8:15 बजे चार लोगों को रौंद दिया, जिसमें महिला समेत तीन की मौत हो गई है। वहीं, सिरिसिया ओपी क्षेत्र के एकरहिया गांव निवासी कुंदन कुमार (19 वर्ष) की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सभी घायल और मृतक दो बाइक पर सवार थे। थार जीप चालक की पहचान मनुआपुल थाने के भरपटिया गांव निवासी रणविजय उर्फ बड़े सिंह के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि चालक नशे में धुत्त था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों में कालीबाग ओपी के समीर कुमार (22 वर्ष) एवं सिरिसिया ओपी क्षेत्र के एकरहिया गांव निवासी नितेश कुमार (22 वर्ष) शामिल हैं। अभी तक मृत महिला की पहचान नहीं हो पाई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नशे में धुत्त थार जीप चालक ने सर्विस लेन को तोड़कर दो अलग-अलग बाइक से जा रहे चार लोगों को रौंद दिया। नगर थाना के थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि महिला समेत तीन की मौत हो गई है। थार जीप को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया गया है। उसकी जांच कराई जा रही है।

