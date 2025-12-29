पश्चिम चंपारण में श्मशान घाट पर शव जलाने से रोकने को ले दो गांव के लोगों में तनाव

जागरण संवाददाता, बेतिया । बिहार के चनपटिया थाना क्षेत्र के महनाकुली बढ़ईटोला वार्ड पांच में सोमवार की सुबह शमशान घाट पर शव जलाने को लेकर दो गांव के लोग आमने-सामने आ गए।

लखौरा नुनियाटोला निवासी बाडू महतो की 80 वर्षीय पत्नी के शव को जलाने के लिए महनाकुली बढ़ईटोला गांव के समीप श्मशान पर लाया गया था। चूंकि श्मशान घाट के समीप में दो दर्जन से अधिक लोगों का घर है।

शव जालने के बाद निकलने वाला धुंआ लोगों के घरों तक पहुंचता है, इस वजह से उनलोगों ने शव जलाने से रोक दिया। दोनों पक्षों में मारपीट की स्थिति बन गई।

ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। सूचना पर चनपटिया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझने का प्रयास की। चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन भी मौके पर पहुंचे और आपसी सौहार्द बनाने का अपील किया।

स्थिति बिगड़ते देख सदर एसडीपीओ विवेक दीप, अंचलाधिकारी कमलकांत सिंह, चनपटिया थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार, एसआई शशिकांत दुबे, वीरेन्द्र कुमार, रंजीत सिंह, डायल 112 की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित कर लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया।