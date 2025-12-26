रील बनाने के दौरान हुआ प्यार, निकाह के बाद प्रताड़ना से तंग विवाहिता ने की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, बेतिया। रील बनाने के दौरान हुआ प्यार और परिवार की रजामंदी से हुई शादी। ससुराल जाने के बाद पता चला कि पति पहले से शादीशुदा है। पारिवारिक कलह और पति एवं ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग विवाहिता ने गुरुवार की देर शाम में मायके में घर के एस्बेस्टस के छप्पर में लगे बांस में लटककर आत्महत्या कर ली।

मृतका की पहचान मटियारिया थाना क्षेत्र के मेहनौल पंचायत अंतर्गत मेहनौल कला वार्ड संख्या आठ निवासी बन्हू बैठा की पुत्री सुफियारा खातून (25) के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कालेज अस्पताल में भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। मृतका का सात माह का बेटा भी है। उसे बिछावन पर सुलाकर विवाहिता ने आत्महत्या की थी। हालांकि, अभी तक मृतका के स्वजन ने थाने में आवेदन नहीं दिया है।

मृतका के पिता ने बताया कि सुफियारा तीन बहनों में सबसे छोटी थी। उसकी शादी करीब दो वर्ष पूर्व शिकारपुर थाना क्षेत्र के चांगवना गांव निवासी कलाम अंसारी के पुत्र जुगनू अंसारी से हुई थी। जुगनू पहले आर्केस्ट्रा में काम करता था। दोनों करीब पांच वर्षों से साथ- साथ रील बनाते थे।

इसी दौरान जुगनू ने शादी का झांसा देकर सुफियारा को अपने साथ रखा और बाद में निकाह कर किया। मृतका के पिता का कहना है कि लगातार प्रताड़ना और पति से मिले धोखे के कारण मानसिक रूप से टूट चुकी सुफियारा ने गुरुवार की शाम अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।

सौतन से मिलने के बाद मायके आई थी सुफियारा मृतका के परिजनों ने बताया कि जुगनू ने सुफियारा से झूठ बोला था। उसकी पहले से शादी हुई थी और पहली पत्नी से दो पुत्र और एक पुत्री भी है। निकाह के बाद जब सुफियारा ससुराल गई तो उसे जुगनू के पहले से शादीशुदा होने की जानकारी मिली। इसको लेकर परिवार में कलह था। पति और ससुरालवाले उसे प्रताड़ित करते थे। शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के कारण वह बीमार हो गई थी।

ससुरालवालों ने उसके साथ मारपीट भी की थी। इसकी सूचना मिलने पर सुफियाना के पिता गए और उसे अपने घर लाए। इधर, एक सप्ताह पूर्व इलाज के लिए नरकटियागंज गई थी। मायके में भी जुगनू उसे चैन से नहीं रहने दे रहा था। मेहनौल कला स्थित मायके में पहुंचकर भी सुफियारा के साथ मारपीट किया।