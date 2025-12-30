पश्चिम चंपारण के साठी में वाहन जांच के दौरान दारोगा से मारपीट, दो लोग गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज । नरकटियागंज- बेतिया मुख्य मार्ग में सतवरिया पेट्रोल पंप के पास सोमवार की शाम सात बजे के आसपास वाहन जांच के दौरान चार युवकों ने दारोगा के साथ मारपीट की है। इस दौरान दारोगा के हाथ से चालान काटने वाली मशीन को भी छीनकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है।हालांकि साठी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य फरार हैं। साठी के थानाध्यक्ष राजन कुमार ने बताया कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने एवं ड्यूटी पर तैनात दारोगा अमरजीत कुमार के साथ मारपीट करने के आरोप में सतवरिया गांव के लड्डू साह और हरिओम साह को गिरफ्तार किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले में दारोगा के प्रतिवेदन पर कांड दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फरार दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि सोमवार की शाम सात बजे के आसपास सतवरिया पेट्रोल पंप के समीप दारोगा अमरजीत कुमार दो होमगार्ड एवं दो चौकीदार के साथ वाहन जांच कर रहे थे। इसी दौरान बाइक से लड्डू साह आया और पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने लगा। भागने के क्रम में वह गिर गया, जिसके बाद जवानों ने उसे पकड़ लिया।