आधी रात को घर तक छोड़ कर आएगी पुलिस, बेतिया में निशुल्क सुरक्षित सफर योजना शुरू

बेतिया पुलिस ने नवरात्र दीपावली और छठ पर सुरक्षित सफर योजना के तहत मुफ्त बस सेवा शुरू की है। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक चलने वाली यह सेवा रेलवे स्टेशन से शहर के विभिन्न चौराहों तक यात्रियों को मुफ्त में पहुंचाएगी। सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे जो यात्रियों की मदद करेंगे। इस पहल का उद्देश्य त्योहारों में यात्रियों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करना है।

जागरण संवाददाता, बेतिया। नवरात्र, दीपावली और छठ महापर्व पर पुलिस ने जिलावासियों के लिए एक खास सुविधा शुरू की है। पुलिस अधीक्षक डॉ. शौर्य सुमन के निर्देश पर सुरक्षित सफर योजना के तहत निशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई है। ताकि रात के समय यात्रियों को सुरक्षित और आसान परिवहन सुविधा मिल सके।

यह सेवा प्रतिदिन रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक चलेगी। इसके तहत बेतिया रेलवे स्टेशन से यात्रियों को शहर के विभिन्न मार्गों और चौक-चौराहों तक पहुंचाया जाएगा। इनमें बस स्टैंड, आईटीआई चौक, चेक पोस्ट, सोवा बाबू चौक, राजदेवड़ी, तीन लालटेन चौक और समाहरणालय चौक शामिल हैं।

इस सुविधा का उद्देश्य रेलवे स्टेशन पर देर रात या तड़के उतरने वाले यात्रियों को आसानी से सुरक्षित स्थान तक पहुंचना है। त्योहारों की रौनक के बीच पुलिस की यह पहल यात्रियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। देर रात सुरक्षित घर पहुंचने की सुविधा से लोग न केवल निश्चित रहेंगे, बल्कि त्योहार का आनंद ले सकेंगे।

सुरक्षा लिए तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी बस सेवा के साथ पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। उनका दायित्व केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की मदद भी करेंगे। पर्व के मौसम में देर रात सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ बढ़ने और असामाजिक तत्वों की सक्रियता को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

त्योहारों के दौरान रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ होती है। कई बार देर रात सवारी की उपलब्धता न होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। खासकर महिलाओं और बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

पर्व त्योहार के दिनों में बड़ी संख्या में बाहर से कमा कर लोग घर लौटते हैं। इनमें से अधिकतर लोग बेतिया रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। रात में रेलवे स्टेशन से घर जाने वाले यात्रियों को कई बार चोर उचक्के शिकार बना उनसे लूटपाट करते हैं।

पुलिस के इस पहल से इस पर अंकुश लग जाएगा। निशुल्क बस सेवा शुरू होने से लोगों को सुरक्षित विकल्प मिलेगा और ऑटो-रिक्शा या अन्य वाहनों पर निर्भरता कम होगी। आम लोगों ने सेवा का किया स्वागत निशुल्क बस सेवा की घोषणा के बाद लोगों में उत्साह है। रेलवे स्टेशन के पास मिले कुछ यात्रियों का कहना था कि इस तरह की व्यवस्था त्योहारों में काफी राहत देगी। शहर में रहने वाले लोग भी इसे एक सराहनीय पहल मानते हैं।

उनका कहना है कि यह व्यवस्था न केवल सुरक्षित परिवहन का भरोसा देती है, बल्कि पुलिस और आम जनता के बीच भरोसे का रिश्ता की भी मजबूत करती है। पुलिस अपील की है कि लोग इस सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।