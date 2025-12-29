Language
    रोजगार की तलाश में बाहर गया बिहार का मजदूर बना फायरिंग का शिकार

    By Manoj Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:12 PM (IST)

    उत्तराखंड के रुद्रपुर में भूमि विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बिरंची-तीन गांव निवासी कार्तिक पोद्दार (32) की मौत हो गई। ...और पढ़ें

    भूमि विवाद की जानकारी नहीं होने के कारण मजदूरों के साथ काम करने गया था कार्तिक।

    संवाद सूत्र, इनरवा (पश्चिम चंपारण)। Bihar Labourer Killed: उत्तराखंड के रुद्रपुर में भूमि विवाद को लेकर हुई अंधाधुंध फायरिंग में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरंची-तीन गांव निवासी राजमिस्त्री कार्तिक पोद्दार (32) की मौत हो गई।

    घटना की सूचना रविवार देर रात गांव पहुंचते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जाता है कि कार्तिक रोज़गार की तलाश में अक्टूबर में गोवा गया था, लेकिन वहां काम नहीं मिलने पर 24 दिसंबर को उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंचा।

    वह पेशे से राजमिस्त्री था और अन्य मजदूरों के साथ रविवार सुबह एक गृहनिर्माण स्थल पर काम करने गया था। मजदूरों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि जिस भूमि पर निर्माण कार्य हो रहा है, वहां पहले से विवाद चल रहा है।

    काम शुरू होते ही दोनों पक्षों के बीच अचानक फायरिंग शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 30 राउंड गोलियां चलीं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

    इसी दौरान एक गोली कार्तिक के सीने में लग गई, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़ा। गंभीर रूप से घायल कार्तिक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    कार्तिक के साथ काम कर रहे बिरंची-तीन गांव निवासी सूरज कुमार ने बताया कि इस घटना में एक वाहन चालक को भी गोली लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है।

    घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शव को गांव लाने की तैयारी की जा रही है। उधर, बेटे की मौत की खबर मिलते ही मृतक के पिता मानिक पोद्दार, मां और छोटे भाई तपस कुमार समेत पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

    गांव में शोक का माहौल है। परिजनों का कहना है कि कार्तिक परिवार का मुख्य कमाने वाला था और उसकी मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है।