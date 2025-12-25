बगहा में ROB पर आवाजाही होगी आसान, अंतिम चरण में सीढ़ी लगाने का काम
बगहा दो चौक पर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) पर आवाजाही अब आसान होगी। आरओबी के दोनों तरफ सीढ़ी लगाने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। निर्माण कंपनी के अभियंता कै ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बगहा। बगहा दो चौक पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के ऊपर अब लोगों का आना-जाना आसान होने वाला है। बहुत जल्द आरओबी के दोनों तरफ सीढ़ी लगाए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
निर्माण कंपनी के अभियंता कैलाश कुमार ने बताया कि सीढ़ी के ढांचे को तैयार करने का कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जल्द ही दोनों तरफ ढलाई करते हुए सीढ़ी का ढांचा स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे से आरओबी पर चढ़ना और ऊपर से नीचे उतरना लोगों के लिए काफी सुविधाजनक हो जाएगा।
अभियंता कैलाश कुमार ने बताया कि स्थल पर जगह कम होने के कारण लोहा निर्मित सीढ़ी लगाने का निर्देश दिया गया है। इसी के अनुरूप निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसे शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सीढ़ी का ढांचा तैयार होते ही इसे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
वहीं, कनीय अभियंता इरसाद आलम ने बताया कि सीढ़ी का ढांचा पूरी तरह तैयार होने के बाद प्रशासनिक अनुमति लेकर एक दिन के लिए आरओबी के नीचे वाले मार्ग को अस्थायी रूप से अवरुद्ध किया जाएगा।
इस दौरान फाउंडेशन सहित अन्य आवश्यक कार्य पूरे किए जाएंगे। इसके बाद लोहा निर्मित सीढ़ी का ढांचा स्थापित कर दिया जाएगा, जिससे सीढ़ी का निर्माण पूरा हो सकेगा।
आरओबी के नीचे से आवागमन चालू रहेगा या बंद किया जाएगा, इस सवाल पर अभियंता ने बताया कि यह जिम्मेदारी रेलवे की है। आरओबी के निर्माण के बाद आवागमन चालू रखना या बंद करने का निर्णय रेल प्रशासन द्वारा लिया जाता है। हालांकि, इस संबंध में रेल अधिकारियों से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है।
