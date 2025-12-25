बगहा में ROB पर आवाजाही होगी आसान, अंतिम चरण में सीढ़ी लगाने का काम

संवाद सूत्र, बगहा। बगहा दो चौक पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के ऊपर अब लोगों का आना-जाना आसान होने वाला है। बहुत जल्द आरओबी के दोनों तरफ सीढ़ी लगाए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। निर्माण कंपनी के अभियंता कैलाश कुमार ने बताया कि सीढ़ी के ढांचे को तैयार करने का कार्य लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जल्द ही दोनों तरफ ढलाई करते हुए सीढ़ी का ढांचा स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे से आरओबी पर चढ़ना और ऊपर से नीचे उतरना लोगों के लिए काफी सुविधाजनक हो जाएगा।

अभियंता कैलाश कुमार ने बताया कि स्थल पर जगह कम होने के कारण लोहा निर्मित सीढ़ी लगाने का निर्देश दिया गया है। इसी के अनुरूप निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसे शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि सीढ़ी का ढांचा तैयार होते ही इसे लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।