    रामनगर में महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा, शव रखकर स्वजन का प्रदर्शन

    By Vinod Rao Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    रामनगर के संजीवनी अस्पताल में 22 वर्षीय सुनीता देवी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर ऑपरेशन में लापरवाही का आर ...और पढ़ें

    लापरवाही का आरोप, अस्पताल संचालक और चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग। जागरण

    संवाद सूत्र, हरिनगर (पश्चिम चंपारण)। Ramnagar hospital news: रामनगर के नेपाली टोला स्थित संजीवनी अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद शनिवार देर शाम हंगामा मच गया। आक्रोशित स्वजन ने अस्पताल परिसर के बाहर शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रबंधन व चिकित्सक पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया।

    मृतका की पहचान सोनखर गांव निवासी राना उर्फ करण साह की 22 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी के रूप में हुई है। स्वजन का आरोप है कि करीब एक सप्ताह पहले ऑपरेशन के नाम पर अस्पताल प्रबंधन ने उनसे लगभग 40 हजार रुपये लिए, लेकिन इलाज में लापरवाही बरती गई।

    स्वजनों के अनुसार ऑपरेशन के दौरान पहले पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद महिला की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। जब स्थिति गंभीर हो गई तो अस्पताल प्रबंधन ने जिम्मेदारी से बचते हुए मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर कर दिया। रेफर किए जाने के दौरान ही रास्ते में महिला की मौत हो गई।

    घटना की जानकारी मिलते ही आक्रोशित स्वजन अस्पताल पहुंचे और शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वे अस्पताल संचालक और संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन की सूचना पर थानाध्यक्ष दीपक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराने का प्रयास किया।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि स्वजन यदि लिखित शिकायत देते हैं तो अस्पताल संचालक और चिकित्सक के विरुद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जाएगी। समाचार लिखे जाने तक अस्पताल के बाहर प्रदर्शन जारी था और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ था।