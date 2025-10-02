एक ही लड़की से दो युवक के प्यार करने में गई एक की जान, पुलिस ने दीपक हत्याकांड का किया पर्दाफाश

बलथर थाना क्षेत्र में करीब तीन माह पूर्व मझौलिया थाने के पटबंदी गांव निवासी युवक दीपक गुंजन पटेल हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में तीन हत्यारोपित गिरफ्तार किए गए हैं। एक ही लड़की से दीपक और आरोपित रोहित प्यार करता था। रोहित ने अपने दोस्तों से मिलकर दीपक की कूचकर कर दी हत्या।

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। बेतिया के बलथर थाना क्षेत्र में करीब तीन माह पूर्व मझौलिया थाने के पटबंदी गांव निवासी युवक दीपक गुंजन पटेल सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में तीन हत्यारोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई। उसके दोस्तों ने धोखे से बुलाकर उसकी हत्या कर दी। गिरफ्तार आरोपितों में पुरुषोत्तमपुर थाने के पुरुषोत्तमपुर गांव निवासी रोहित कुमार पिता महेंद्र गिरी, मुराद आलम पिता बिस्मिल्लाह मियां और प्रदीप कुमार उर्फ साधु कुमार पिता रामजी पासवान शामिल हैं।

पुलिस ने पूछताछ में पाया कि जिस नाबालिग लड़की से दीपक गुंजन पटेल प्रेम करता था, उसी से आरोपित रोहित भी प्रेम कर रहा था। दीपक को रास्ते से हटाने के लिए रोहित ने अपने साथियों मुराद आलम और प्रदीप के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।

पहले दीपक को होटल में बुलाकर नशा पिलाया, फिर रेलवे ट्रैक पर ले जाकर पत्थर से कुचकर हत्या कर दी। घटना को मोड़ देने के लिए शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया था। नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि बीते 7 जुलाई को बलथर थाने के भौंरा रेलवे ढाला के पास रेलवे लाइन के किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ था।

मामले में मृतक की मां मंतुरा देवी के आवेदन पर बलथर थाना में कांड दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने मानवीय आसूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कांड का पर्दाफाश करते हुए हत्या में शामिल तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।