    लाखों परिवारों के लिए खुशखबरी, पीएम आवास योजना से बेतिया में मिलेगा पक्का घर

    By Shashi Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:32 PM (IST)

    PM Awas Yojana update: जिले में चार लाख छह हजार 94 लोगों के पास पक्का का घर नहीं है। ग्रामीण विकास विभाग ने सूची की जांच के लिए टीम का गठन किया है। टी ...और पढ़ें

    Bihar News: पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए बनते पक्के मकान। फाइल फोटो 

    जागरण संवाददाता, बेतिया। Government Scheme: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले के 4 लाख 6 हजार 94 परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

    ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराए गए सर्वे और स्वयं अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार इतने परिवार अब भी कच्चे या जर्जर मकानों में रह रहे हैं। इन्हें योजना का लाभ देने के लिए भौतिक सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है।

    ग्रामीण विकास विभाग ने पात्र लाभुकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए विशेष सत्यापन टीम का गठन किया है। टीम गांव-गांव जाकर संबंधित परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन कर रही है।

    सत्यापन के बाद जो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्धारित मानकों पर खरे उतरेंगे, उन्हें योजना की लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा। सत्यापित सूची को प्रखंड स्तर से जिला कार्यालय भेजा जाएगा।

    इसके बाद ग्राम पंचायत की ग्राम सभा से अनुमोदन मिलने पर लाभुकों को पक्का मकान आवंटित किया जाएगा। विभाग का लक्ष्य है कि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

    400 से अधिक परिवारों का सत्यापन पूरा

    ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार अब तक 400 से अधिक परिवारों का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है। सभी पंचायतों में हुए सर्वे की सूची जांच टीम को उपलब्ध करा दी गई है। सत्यापन की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन पोर्टल पर अपलोड की जा रही है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।

    पंचायत स्तर पर गठित टीम में पंचायत रोजगार सेवकों को शामिल किया गया है। इनमें वे कर्मी लगाए गए हैं जो मूल सर्वे में शामिल नहीं थे, ताकि सत्यापन निष्पक्ष तरीके से किया जा सके।

    सभी प्रखंडों में चरणबद्ध सत्यापन

    जिले के सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से सत्यापन कार्य किया जाएगा। बगहा एक, बगहा दो, मझौलिया, नरकटियागंज, नौतन, चनपटिया, गौनाहा, बैरिया, लौरिया, रामनगर, सिकटा सहित अन्य प्रखंडों में हजारों परिवारों को योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है।

    ग्रामीण विकास विभाग का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास मिल सके।