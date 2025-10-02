Language
    पुलिस टीम पर हमला कर दारोगा की रिवॉल्वर छीनने वाला पशु तस्कर गिरफ्तार

    By Vinod Rao Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:45 AM (IST)

    बगहा के धनहा थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर हमला कर दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर छीनने वाला कुख्यात पशु तस्कर रुस्तम गिरफ्तार हो गया है। थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि रुस्तम को भगड़वा गांव के पास से पकड़ा गया। घटना के दिन रुस्तम और उसके परिवार ने दारोगा प्रमोद कुमार पर हमला किया और उनकी सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल फोन छीन लिए थे।

    दारोगा की रिवॉल्वर छीनने वाला पशु तस्कर गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बगहा। धनहा थाना क्षेत्र के दहवा गांव में 18 सितंबर को पुलिस टीम पर हमला कर दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर छीनने वाला कुख्यात पशु तस्कर रुस्तम आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया।

    थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार की शाम को उसे भगड़वा गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। घटना की रात यूपी पुलिस के साथ धनहा पुलिस एक वारंट की तामिल कराने रुस्तम के घर पहुंची थी। तभी रुस्तम और उसके स्वजन ने दारोगा प्रमोद कुमार पर हमला बोल दिया और मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया।

    हमले के दौरान सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल फोन छीना

    हमले के दौरान उनकी सर्विस रिवॉल्वर और मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। यह घटना पुलिस के लिए गंभीर चुनौती बन गई थी।

    घटना के बाद पुलिस ने रुस्तम के घर कुर्की-जब्ती को लेकर इश्तेहार भी चस्पा किया था। वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी हरिकिशोर राय खुद मौके पर पहुंचे और जांच की। दो दिन बाद छिनी गई रिवाल्वर भी बरामद कर ली गई थी।

    इस मामले में लापरवाही मानते हुए धनहा थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया था। रुस्तम की गिरफ्तारी से पुलिस को राहत मिली है