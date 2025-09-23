Language
    'याद रखिएगा 20 वर्ष पहले का हिसाब-किताब, भूलिएगा मत'; बेतिया में बोले CM नीतीश कुमार

    By Sunil Tiwari Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 04:31 PM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेतिया में एनडीए कार्यकर्ताओं से बात करते हुए बिहार के विकास पर जोर दिया। उन्होंने 20 साल पहले के बिहार और अब के बिहार में आए बदलावों के बारे में बताया। उन्होंने पश्चिम चंपारण से अपने पुराने नातों का जिक्र किया और हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए किए गए कार्यों को भी साझा किया।

    जागरण संवाददाता, बेतिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बेतिया के प्रेक्षागृह में एनडीए के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में 38 मिनट में 20 वर्ष पूर्व के बिहार और अब के बदलते बिहार की पूरी रूपरेखा बता दी। सीएम 12:25 बजे प्रेक्षागृह में पहुंचे और 01:03 बजे तक कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने बगैर विधानसभा चुनाव का जिक्र किए हुए कहा कि याद रखिएगा 20 वर्ष पूर्व का हिसाब-किताब... भूलिएगा मत। कैसे अपराध का साम्राज्य था। बहुत परिश्रम के बाद बिहार की तस्वीर बदली है। हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा खत्म हुआ है। कानून का राज कायम हुआ है।

    उन्होंने संवाद आरंभ करते ही कहा कि मेरा तो पश्चिम चंपारण से पुराना नाता है। जब मैं सत्ता में नहीं था, तब भी कोई कार्यक्रम पश्चिम चंपारण से ही आरंभ करता था। सरकार में आने के बाद भी बिहार विकास की किसी भी योजना की शुरुआत मैं इसी जिले से करता हूं।

    सीएम ने आगे कहा, 24 नवंबर 2025 को जब सरकार में आया तो विकास के साथ साथ हिंदू-मुसलमान का झगड़ा बिहार के लिए चुनौती था। छह माह के अंदर ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी का अभियान चलाकर बिहार से हिंदू-मुस्लिम का झगड़ा खत्म किया। उस वक्त मैं आठ घंटे में पटना से बेतिया आता था। अब पांच घंटे से भी कम वाल्मीकिनगर आने में लगता है।

    उन्होंने मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना फेज वन और टू की चर्चा करते हुए कहा कि गांवों की तस्वीर बदलने, सड़क, नाली, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा आदि विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्हाेंने कहा कि जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो 28 हजार करोड़़ का बजट था। अभी तीन लाख करोड़ का बजट है।

    सीएम ने पीएम मोदी के लिए बजवाई ताली

    कार्यकर्ता संवाद में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काफी विकास हो रहा है। केंद्र सरकार का बिहार के विकास में बड़ा योगदान है। पीएम मोदी ने जुलाई 2024 में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता दी। फिर फरवरी 2025 में मखाना बोर्ड, ग्रिन फिल्ड, पश्चिम कोसी नहर परियोजना समेत अन्य माध्यम से बिहार के विकास में मदद की है और कर रहे हैं।

    सीएम ने कार्यकर्ताओं को पीएम के इस योगदान के लिए हाथ उठाकर ताली बजवाई और प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया।

    बेतिया के विकास की चर्चा

    सीएम ने मंच पर बेतिया के विधायक और मंत्री रेणु देवी की ओर इशारा करते हुए कहा कि बेतिया विधानसभा का अधिकांश हिस्सा शहरी क्षेत्र में है। बेतिया के विकास योजनाओं की स्वीकृति में मैं कोई देरी नहीं करता हूं। सभी योजनाएं स्वीकृत हैं। फिर भी अगर कोई बाकी है तो बता दीजिएगा, स्वीकृत कर देंगे। उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान स्वीकृत योजनाओं की चर्चा की।

    कार्यकर्ता संवाद में कई नेताओं को नहीं मिला संबोधन का मौका

    एनडीए के कार्यकर्ता संवाद में सीएम के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे, लेकिन समयाभाव के कारण केंद्रीय कोयला एवं खान राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद डॉ. संजय जायसवाल, प्रभारी मंत्री जनक राम, मंत्री सह विधायक रेणु देवी, विधायक विनय बिहारी, रश्मि वर्मा को कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का मौका नहीं मिला।

    हालांकि, कार्यकर्ता अपने विधायकों को सुनने के लिए बेताब थे। कार्यकर्ता संवाद की अध्यक्षता भाजपा के जिलाध्यक्ष रुपक श्रीवास्तव ने की, जबकि संचालन जदयू के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा ने किया।

    सीएम के आने से पूर्व जदयू विधान पार्षद भिष्म सहनी, चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह, नौतन के विधायक नारायण प्रसाद,पूर्व विधायक राजेश सिंह, पूर्व विधायक दिलीप वर्मा, पूर्व विधायक प्रदीप सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।