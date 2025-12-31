कर्मियों की छुट्टी से आरटीपीएस काउंटर बंद, दूरदराज से आए लोगों को झेलनी पड़ी भारी मुश्किल

संवाद सहयोगी, नरकटियागंज। स्थानीय प्रखंड सह अंचल कार्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर पर बुधवार को कामकाज पूरी तरह ठप रहा। आलम यह था कि काउंटर की एक खिड़की बंद, व दूसरी खुली होने के बावजूद वहां कोई कर्मी मौजूद नहीं था। इस कारण कई आवेदकों को ठंड में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

कई लोग बिना काम कराए हीं मायूस होकर बैरंग वापस लौट गए। आरटीपीएस काउंटर बंद होने से सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हुई जो दूर-दराज के गांवों से आए थे। बढ़निहार की विभा देवी ने बताया कि उन्होंने 15 दिन पहले जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, जो अब तक नहीं मिला है। यही लेने आई थी, लेकिन काउंटर बंद होने से उन्हें बैरंग लौटना पड़ा।

ठंड में परेशान होने के बाद लौट गए वहीं, जमुनिया की जोहरा खातून ने कहा कि वह एक सप्ताह से कागजात जुटा रही थीं, पर आज जब जमा करवाना है तो काउंटर हीं बंद मिला। राजपुर तुमकड़िया के कौशरी खातून और नौशाद आलम भी राशन कार्ड में अपने बच्चों का नाम जुड़वाने के लिए काफी देर ठंड में परेशान रहे और अंततः लौट गए।

इनमें से परेशान कुछ आवेदक बीडीओ सूरज कुमार सिंह से मिले। धूमनगर के अबुल कलाम ने मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन सीधे बीडीओ को सौंपा। इसके बाद जोहरा खातून समेत अन्य आवेदकों ने भी जन्म प्रमाण पत्र के अपने आवेदन बीडीओ के पास जमा कराए।