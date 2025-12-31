Language
    कर्मियों की छुट्टी से आरटीपीएस काउंटर बंद, दूरदराज से आए लोगों को झेलनी पड़ी भारी मुश्किल

    By Rahul Verma Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    नरकटियागंज के आरटीपीएस काउंटर पर कर्मचारियों की छुट्टी के कारण कामकाज पूरी तरह ठप रहा। दूरदराज के गांवों से आए आवेदकों को ठंड में भारी परेशानी का सामन ...और पढ़ें

    Hero Image

    कर्मियों की छुट्टी से आरटीपीएस काउंटर बंद

    संवाद सहयोगी, नरकटियागंज। स्थानीय प्रखंड सह अंचल कार्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर पर बुधवार को कामकाज पूरी तरह ठप रहा। आलम यह था कि काउंटर की एक खिड़की बंद, व दूसरी खुली होने के बावजूद वहां कोई कर्मी मौजूद नहीं था। इस कारण कई आवेदकों को ठंड में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। 

    कई लोग बिना काम कराए हीं मायूस होकर बैरंग वापस लौट गए। आरटीपीएस काउंटर बंद होने से सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को हुई जो दूर-दराज के गांवों से आए थे। बढ़निहार की विभा देवी ने बताया कि उन्होंने 15 दिन पहले जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, जो अब तक नहीं मिला है। यही लेने आई थी, लेकिन काउंटर बंद होने से उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। 

    ठंड में परेशान होने के बाद लौट गए

    वहीं, जमुनिया की जोहरा खातून ने कहा कि वह एक सप्ताह से कागजात जुटा रही थीं, पर आज जब जमा करवाना है तो काउंटर हीं बंद मिला। राजपुर तुमकड़िया के कौशरी खातून और नौशाद आलम भी राशन कार्ड में अपने बच्चों का नाम जुड़वाने के लिए काफी देर ठंड में परेशान रहे और अंततः लौट गए। 

    इनमें से परेशान कुछ आवेदक बीडीओ सूरज कुमार सिंह से मिले। धूमनगर के अबुल कलाम ने मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन सीधे बीडीओ को सौंपा। इसके बाद जोहरा खातून समेत अन्य आवेदकों ने भी जन्म प्रमाण पत्र के अपने आवेदन बीडीओ के पास जमा कराए। 

    बीडीओ सूरज कुमार सिंह ने बताया कि आरटीपीएस कर्मियों के अवकाश पर होने के कारण काउंटर बंद रहा। आवेदकों की समस्या को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण आवेदन सीधे लिए गए हैं।