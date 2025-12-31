Year Ender 2025: अमृत भारत योजना से नरकटियागंज को मिली नई ट्रेनें, जंक्शन पर 100 मीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज निर्मित

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। वर्ष 2025 नरकटियागंज और जिले के रेल परिवहन के लिए कई नई उपलब्धियां लेकर आया, वहीं कुछ योजनाएं अब भी रफ्तार नहीं पकड़ सकीं। रेल मंत्रालय की अमृत भारत योजना के तहत बड़ी सौगात मिली और वाया नरकटियागंज आधा दर्जन से अधिक नई ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। इससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बेहतर सुविधा मिली है।

इस साल जिले को वाया नरकटियागंज पांच अमृत भारत ट्रेनों की सौगात मिली। दरभंगा से मदर अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हुआ, जो जयपुर से आगे मदर जंक्शन तक जा रही है। वहीं दरभंगा से दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस वाया नरकटियागंज आनंद विहार टर्मिनल तक संचालित हो रही है।

गोमतीनगर अमृत भारत एक्सप्रेस, सहरसा से अमृत भारत एक्सप्रेस अमृतसर के आगे छहरता तक और सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन भी शुरू हुआ। इसके अलावा बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल तक अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत हुई।

रेल क्षेत्र में ट्रेनों की शान मानी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का भी गोरखपुर से पाटलिपुत्र तक परिचालन शुरू हुआ, जिससे नरकटियागंज क्षेत्र के यात्रियों को लाभ मिला। बीते वर्ष की तुलना में पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बढ़ा है। कोविड काल में बंद कई पैसेंजर ट्रेनों को इस वर्ष दोबारा शुरू किया गया।

नए प्लेटफार्म और जंक्शन का सौंदर्यीकरण अमृत भारत योजना के तहत नरकटियागंज जंक्शन के सौंदर्यीकरण और नए प्लेटफार्म निर्माण का कार्य शुरू हुआ, लेकिन प्लेटफार्म अब तक अधूरा है। यात्रियों की संख्या को देखते हुए उत्तर दिशा में मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण अब तक नहीं हो सका। हालाकि सभी प्लेटफार्मों को जोड़ने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

जंक्शन पर 100 मीटर लंबा और छह मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज तैयार हुआ, जो अब तक का सबसे लंबा फुट ओवर ब्रिज माना जा रहा है। वहीं लंबे समय से निर्माणाधीन रेल थाना को स्टेशन परिसर स्थित नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया है। अमान परिवर्तन के बाद नरकटियागंज से गौनाहा तक ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ, लेकिन इस रेल खंड में ट्रेन की समय-सारिणी से थरुहट क्षेत्र के लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

वहीं गौनाहा से भिखनाठोरी तक अमान परिवर्तन नहीं होने से भिखनाठोरी सीमा क्षेत्र के लोग रेल सेवा से वंचित हैं। यह साल नरकटियागंज के लिए रेल विकास का साल रहा, लेकिन कुछ अधूरी योजनाएं अभी भी पूर्ण होने की राह देख रही हैं।

सरकारी बस के सफर से वंचित रहे लोग नरकटियागंज से पटना के लिए शुरू की गई बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा वर्ष 2025 में भी बहाल नहीं हो सकी है। लोगों की लंबी प्रतीक्षा के बाद 25 अक्टूबर 2023 को दो नॉन एसी बसों का परिचालन शुरू हुआ था। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री श्रवण कुमार और वाल्मीकिनगर के सांसद सुनील कुमार ने किया था।