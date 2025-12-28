Language
    सरकारी भूमि पर कब्जे को लेकर नरकटियागंज में हिंसक झड़प, छह थानों की पुलिस तैनात

    By Prabhat Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:26 PM (IST)

    नरकटियागंज के कुकुरा गांव में छठिया घाट की सरकारी भूमि की जुताई को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई। सिरशोबिता तोड़े जाने और भूमि जुताई शुरू होने से ...और पढ़ें

    छठिया घाट की भूमि की जुताई के दौरान भड़का विवाद। जागरण

    जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। Government Land Encroachment Bihar: नरकटियागंज के कुकुरा गांव में सरकारी भूमि पर बने छठिया घाट की जुताई को लेकर रविवार को दो पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई।

    विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते गांव में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और छह थानों की पुलिस के साथ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।

    जानकारी के अनुसार, छठिया घाट पर बने सिरशोबिता को तोड़े जाने के बाद एक पक्ष द्वारा भूमि की जुताई शुरू की गई, जिससे दूसरा पक्ष आक्रोशित हो गया। दोनों ओर से कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा।

    घटना की सूचना पर बीडीओ सूरज कुमार सिंह, सीओ सुधांशु शेखर, आरओ अशोक कुमार तथा प्रभारी थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में शिकारपुर, सहोदरा, मटियरिया, साठी और गौनाहा थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को शांति बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

    सीओ सुधांशु शेखर ने बताया कि विवाद गैरमजरूआ मालिक की सरकारी भूमि खाता संख्या 246, खेसरा संख्या 238 (लगभग तीन कट्ठा) को लेकर है। यह जमीन सरकारी है, जिस पर किसी भी तरह की गतिविधि के लिए पहले ही एक पक्ष को नोटिस देकर रोका गया था।

    बावजूद इसके रविवार को दोबारा जमीन पर हस्तक्षेप किया गया, जिससे स्थिति बिगड़ गई। फिलहाल दोनों पक्षों के पांच-पांच लोगों को थाने बुलाकर शांति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

    एक माह से चल रहा था विवाद

    ग्रामीणों के अनुसार कुकुरा गांव में छठ घाट, श्मशान और कब्रिस्तान सहित कई सरकारी जमीनों पर दो-तीन दबंग परिवारों द्वारा कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। करीब एक माह पहले भी छठ घाट को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसकी शिकायत पुलिस और प्रशासन से की गई थी।

    शनिवार को पुलिस जांच के बाद लौटी, तो दबंगों द्वारा गांव में गाली-गलौज और धमकी देने की बात सामने आई। रविवार को यही विवाद हिंसक रूप में बदल गया।

    20 एकड़ सरकारी भूमि कराई जाएगी खाली

    अंचल प्रशासन ने बताया कि नदी किनारे लगभग 20 एकड़ सरकारी भूमि को चिन्हित किया गया है, जिसे जल्द ही अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। सीओ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना वैध कागजात के सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब नोटिस नहीं, बल्कि सीधे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

    एसडीएम नरकटियागंज सूर्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि विवादित भूमि पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। दोनों पक्षों से जमीन से संबंधित कागजात मांगे गए हैं। सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।