भूमि विवाद में मारपीट के बाद युवक की मौत, गांव में तनाव

जागरण संवाददाता, बगहा। बगहा पुलिस जिले के पिपरासी थाना क्षेत्र के मंझरिया पंचायत में भूमि विवाद को लेकर हुए मारपीट 40 वर्षीय प्रदीप कुशवाहा की अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।

पाटीदारों के बीच चल रहे भूमि विवाद के दौरान नव वर्ष के पहले दिन प्रदीप कुशवाहा के साथ मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर 112 पिपरासी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में प्रदीप कुशवाहा को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया।