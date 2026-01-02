भूमि विवाद में मारपीट के बाद युवक की मौत, गांव में तनाव
बगहा के पिपरासी थाना क्षेत्र के मंझरिया पंचायत में भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट में 40 वर्षीय प्रदीप कुशवाहा की अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान म ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बगहा। बगहा पुलिस जिले के पिपरासी थाना क्षेत्र के मंझरिया पंचायत में भूमि विवाद को लेकर हुए मारपीट 40 वर्षीय प्रदीप कुशवाहा की अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई।
पाटीदारों के बीच चल रहे भूमि विवाद के दौरान नव वर्ष के पहले दिन प्रदीप कुशवाहा के साथ मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर 112 पिपरासी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में प्रदीप कुशवाहा को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया।
गांव में शोक और तनाव का माहौल
अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ती चली गई और चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद स्वजन में कोहराम मच गया, वहीं गांव में भी शोक और तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पिपरासी थाना पुलिस का कहना है कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
