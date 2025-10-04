फूस की झोपड़ी पर बिजली गिरने से दादी और पोती समेत गाय की जलकर मौत, गांव में कोहराम

बेतिया के मझौलिया प्रखंड के परसा गांव में शनिवार को ठनका गिरने से दादी-पोती और एक गाय की मौत हो गई। तेज वर्षा के बीच हुई इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। मृतकों की पहचान सुदामा देवी (55 वर्ष) और पिंकी कुमारी (11 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

संवाद सूत्र, मझौलिया(बेतिया)। मझौलिया प्रखंड के परसा गांव में शनिवार की दोपहर 12 बजे के आसपास तेज वर्षा के बीच ठनका (आकाशीय बिजली) गिरने से दादी- पोती और एक गाय की झुलसकर मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि झोपड़ी जली नहीं है।

मृतकों की पहचान परसा पंचायत के वार्ड नं एक निवासी शिवनाथ पाल की विधवा मुसमात सुदामा देवी (55 वर्ष)एवं लालसाहब पाल की पुत्री पिंकी कुमारी (11 वर्ष) के रूप में की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा पूर्व मुखिया सुनील तिवारी ने बताया कि तेज वर्षा हो रही थी। दादी और पोती अपने फूस की झोपड़ी में बैठी थी,तभी अचानक तेज गरज के साथ ठनका गिर पड़ा। ठनका घर के छप्पर में छेदकर सीधे दोनों के सिर पर गिरा। ठनका के तेज में पास में बंधी गाय की भी झुलसकर मौत हो गई।

घटना की सूचना पर मझौलिया थाने की पुलिस पहुंची। थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि ठनका गिरने से दादी और पोती की मौत हुई है। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया है।