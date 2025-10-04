Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फूस की झोपड़ी पर बिजली गिरने से दादी और पोती समेत गाय की जलकर मौत, गांव में कोहराम

    By Sunil Tiwari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:45 PM (IST)

    बेतिया के मझौलिया प्रखंड के परसा गांव में शनिवार को ठनका गिरने से दादी-पोती और एक गाय की मौत हो गई। तेज वर्षा के बीच हुई इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। मृतकों की पहचान सुदामा देवी (55 वर्ष) और पिंकी कुमारी (11 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    फूस की झोपड़ी पर बिजली गिरने से दादी और पोती समेत गाय की जलकर मौत

    संवाद सूत्र, मझौलिया(बेतिया)। मझौलिया प्रखंड के परसा गांव में शनिवार की दोपहर 12 बजे के आसपास तेज वर्षा के बीच ठनका (आकाशीय बिजली) गिरने से दादी- पोती और एक गाय की झुलसकर मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि झोपड़ी जली नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतकों की पहचान परसा पंचायत के वार्ड नं एक निवासी शिवनाथ पाल की विधवा मुसमात सुदामा देवी (55 वर्ष)एवं लालसाहब पाल की पुत्री पिंकी कुमारी (11 वर्ष) के रूप में की गई है।

    शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

    पूर्व मुखिया सुनील तिवारी ने बताया कि तेज वर्षा हो रही थी। दादी और पोती अपने फूस की झोपड़ी में बैठी थी,तभी अचानक तेज गरज के साथ ठनका गिर पड़ा। ठनका घर के छप्पर में छेदकर सीधे दोनों के सिर पर गिरा। ठनका के तेज में पास में बंधी गाय की भी झुलसकर मौत हो गई।

    घटना की सूचना पर मझौलिया थाने की पुलिस पहुंची। थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि ठनका गिरने से दादी और पोती की मौत हुई है। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया है।

    उधर, अंचलाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से दादी-पोती सहित एक गाय की मौत हुई है।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।मृतक के परिजनों को आपदा प्रबंधन की ओर से शीघ्र हीं सहायता राशि मुहैया करा दी जायेगी।