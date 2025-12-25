पश्चिम चंपारण में होटल में विवाद के बाद पिता ने बेटे पर फेंका खौलता तेल, पुत्र जख्मी

संवाद सूत्र , इनरवा । पश्चिम चंपारण जिले के भंगहा थाना क्षेत्र के भंगहा बाजार में होटल संचालन के दौरान बुधवार की शाम में पारिवारिक विवाद को लेकर पिता- पुत्र में हुई नोकझोंक में गुस्से में पिता ने पुत्र पर कड़ाही में खौलता तेल फेंक दिया, जिसमें पुत्र गंभीर रुप में जख्मी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जख्मी सिसवा कालोनी के भीम दास(28 वर्ष) को इलाज के लिए बेतिया के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज कराने के लिए उसके पिता भुरा दास भी साथ गए हैं। बता दें कि सिसवा कालोनी निवासी भूरा दास की भंगहा बाजार में चाय- नाश्ते की दुकान है। पिता- पुत्र दोनों दुकान में काम कर रहे थे। पुत्र भीम दास ग्राहकों के नाश्ते के लिए पकौड़ा तलने के लिए बैठा था।

इसी दौरान पिता- पुत्र में पारिवारिक विवाद को लेकर कहासुनी होने लगी। इसी गुस्से में पिता ने पुत्र पर कड़ाही मेंं खौलता तेल फेंक दिया। तेल का छींटा भीम दास के चेहरा, हाथ, छाती समेत शरीर के अन्य हिस्से पर पड़ा है। सर्दी के कारण कपड़ा अधिक होने से शरीर तो पूरी तरह से नहीं झुलसा है। लेकिन चेहरे पर गहरा जख्म है।