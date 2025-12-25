Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पश्चिम चंपारण में होटल में विवाद के बाद पिता ने बेटे पर फेंका खौलता तेल, पुत्र जख्मी

    By Manoj Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:52 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण जिले के भंगहा बाजार में पारिवारिक विवाद में पिता ने पुत्र पर खौलता तेल फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सिसवा कालोनी के भी ...और पढ़ें

    Hero Image

    जख्मी पुत्र का चल रहा इलाज। जागरण

    संवाद सूत्र , इनरवा । पश्चिम चंपारण जिले के भंगहा थाना क्षेत्र के भंगहा बाजार में होटल संचालन के दौरान बुधवार की शाम में पारिवारिक विवाद को लेकर पिता- पुत्र में हुई नोकझोंक में गुस्से में पिता ने पुत्र पर कड़ाही में खौलता तेल फेंक दिया, जिसमें पुत्र गंभीर रुप में जख्मी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जख्मी सिसवा कालोनी के भीम दास(28 वर्ष) को इलाज के लिए बेतिया के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज कराने के लिए उसके पिता भुरा दास भी साथ गए हैं।

    बता दें कि सिसवा कालोनी निवासी भूरा दास की भंगहा बाजार में चाय- नाश्ते की दुकान है। पिता- पुत्र दोनों दुकान में काम कर रहे थे। पुत्र भीम दास ग्राहकों के नाश्ते के लिए पकौड़ा तलने के लिए बैठा था।

    इसी दौरान पिता- पुत्र में पारिवारिक विवाद को लेकर कहासुनी होने लगी। इसी गुस्से में पिता ने पुत्र पर कड़ाही मेंं खौलता तेल फेंक दिया। तेल का छींटा भीम दास के चेहरा, हाथ, छाती समेत शरीर के अन्य हिस्से पर पड़ा है। सर्दी के कारण कपड़ा अधिक होने से शरीर तो पूरी तरह से नहीं झुलसा है। लेकिन चेहरे पर गहरा जख्म है।

    आसपास के दुकानदारों व ग्रामीणों के सहयोग से प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने रेफर कर दिया। बताया जाता है कि जख्मी भीम दास दो भाई है।

    उसकी शादी हो गई है। एक बच्ची भी है। उसका छोटा भाई मानिक दास भी होटल में हीं काम करता है। उस वक्त मानिक घर गया था। मामले में थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस गई थी। लेकिन स्वजन ने शिकायत करने से इन्कार कर दिया।