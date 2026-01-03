बिना अपार आईडी अटकेगा स्नातक परीक्षा फॉर्म, 6 जनवरी तक आखिरी मौका

संवाद सहयोगी, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar University Exam Form: नए वर्ष के पहले दिन महाविद्यालय खुलने के बावजूद छात्र-छात्राओं की उपस्थिति काफी कम रही। इसी बीच स्नातक सत्र 2025-29 के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है। छात्र 6 जनवरी तक अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं।

हालांकि इस बार परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए नियम के तहत अब अपार आईडी (APAAR ID) अनिवार्य कर दी गई है। जिन छात्र-छात्राओं के पास अपार आईडी नहीं होगी, उनका परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कॉलेज प्रशासन के अनुसार अभी भी सैकड़ों छात्र ऐसे हैं, जिनका अपार आईडी नहीं बन पाया है। कुछ छात्रों का आईडी विद्यालय स्तर पर बन चुका है, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र अब भी इससे वंचित हैं। ऐसे में समय रहते आईडी नहीं बनने पर वे परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरने के लिए छात्र-छात्राओं को प्रोविजनल परीक्षा फॉर्म (कॉलेज से जारी), अपार आईडी, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट व एडमिट कार्ड, स्नातक नामांकन का चालान और दो पासपोर्ट साइज फोटो जमा करना अनिवार्य है।

एमजेके कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आर.के. चौधरी ने बताया कि विश्वविद्यालय ने अपार आईडी को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है और बिना इसके परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। वहीं राम लखन सिंह यादव कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अभय कुमार ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।