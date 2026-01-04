Language
    नेपाल बॉर्डर पर खाद तस्करी के वायरल वीडियो के बाद छापेमारी, एक दुकान का लाइसेंस रद

    By Manoj Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:56 PM (IST)

    मैनाटांड प्रखंड में उर्वरक कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की। नेपाल सीमा पर खाद तस्करी के वायरल वीडियो के बाद नगरदेही क ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    एक दुकान का लाइसेंस रद

    संवाद सूत्र, इनरवा। मैनाटांड प्रखंड क्षेत्र में उर्वरक की कालाबाजारी रोकने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने शनिवार को बड़े पैमाने पर छापेमारी की। प्रखंड कृषि पदाधिकारी रमेश कुमार गुप्ता ओर भंगहा थानाध्यक्ष रौशन कुमार के नेतृत्व में भंगहा थाना अंतर्गत नगरदेही के प्रदीप खाद बीज भंडार खुदरा उर्वरक विक्रेता के दुकान का निरीक्षण किया गया। 

    इस दौरा प्रदीप खाद बीज भंडार में काफी अनियमित पाई गई। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा उक्त दुकान की जांच रिपोर्ट जिला कृषि पदाधिकारी को भेजा गया। जिसके आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी सरफराज अहमद ने प्रदीप खाद बीज भंडार खुदरा उर्वरक विक्रेता के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। 

    खाद की तस्करी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

    प्रखंड कृषि पदाधिकारी रमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि भारत- नेपाल सीमा के नगरदेही बॉर्डर के समीप रात के अंधेरे में खाद की तस्करी का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा था। जांच के दौरान उर्वरक दुकान में काफी गड़बड़ी पाई गई है।

    बताया कि यह कार्रवाई विभाग की सख्त नीति के तहत की गई है। जिससे फसल उगाने वाले किसानों को उचित मात्रा में और सही मापदंड के उर्वरक उपलब्ध हो सके। बता दे कि कृषि विभाग के द्वारा मैनाटांड प्रखंड स्थित उर्वरक दुकानों पर विगत माह में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। 

    जिसमें तीन उर्वरक दुकान किसान खाद भंडार घोडपकडी प्रोपराइटर निजामुद्दीन अंसारी, संदीप ट्रेडर्स इनरवा बाजार एवं प्रदीप खाद बीज भंडार नगरदेही को रद्द कर दिया गया है। 

    पांच दुकान तत्काल प्रभाव से निलंबित

    जबकि पांच उर्वरक दुकान जनता ट्रेडर्स इनरवा प्रोपराइटर फैयाज आलम, रागिनी ट्रेडर्स इनरवा प्रोपराइटर शेषनाथ प्रसाद , हरिओम ट्रेडर्स इनरवा प्रोपराइटर आसनारायण शाह, किसान ट्रेडर्स इनरवा प्रोपराइटर जावेद आलम एवं शरीक इंटरप्राइजेज बेहरी चपरिया टोला प्रोपराइटर सद्दाम हुसैन आदि उर्वरक दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 

    इधर प्रखंड क्षेत्र की उर्वरक दुकानों में कृषि विभाग द्वारा लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर सभी उर्वरक दुकानों में हड़कंप की स्थिति है।