बिजली पोल के पास पहुंचते ही हो गई मिस्त्री की मौत, परिवार ने लगाया सुरक्षा उपकरणों की कमी का आरोप

    By Amit ShuklaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:35 PM (IST)

    बिजली पोल के पास पहुंचते ही हो गई मिस्त्री की मौत

    जागरण संवाददाता, बगहा। पुलिस जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र के बेलहवा गांव में शनिवार की शाम बिजली ठीक करने के दौरान 50 वर्षीय बिजली मिस्त्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान विश्वनाथ महतो के रूप में हुई है, जो विद्युत विभाग में संविदा पर कार्यरत थे। घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। 

    प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम बेलहवा में बिजली आपूर्ति बाधित होने की सूचना मिलने पर विश्वनाथ महतो मरम्मत कार्य के लिए घर से निकले थे। जैसे ही वे बिजली पोल के पास पहुंचे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे जमीन पर गिर पड़े। 

    प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक से मौत 

    स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अनुमंडलीय अस्पताल बगहा भेज दिया , जहां पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया गया। 

    मृतक के पुत्र योगेंद्र महतो ने बताया कि उनके पिता करीब 12 वर्षों से बिजली विभाग में संविदा कर्मी के रूप में कार्यरत थे और अक्सर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के ही काम करना पड़ता था। 

    विभागीय प्रावधानों के अनुसार मिलेगा मुआवजा 

    विद्युत विभाग के सहायक अभियंता अमित कुमार ने बताया कि विश्वनाथ महतो की मौत की सूचना विभाग को मिली है। वे संविदा कर्मी थे और विभागीय प्रावधानों के अनुसार जो भी मुआवजा देय होगा, वह उनके स्वजनों को दिया जाएगा। विभाग की ओर से अधिकारियों ने मृतक के परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना भी दी।