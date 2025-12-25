शौच के लिए गई महिला से छेड़छाड़, शिकायत करने पर पति-पत्नी पर लाठी-रॉड से जानलेवा हमला
बेतिया के लौरिया थाना क्षेत्र में एक महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला जब अपने पति के साथ शिकायत करने गई, तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बेतिया। लौरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए सरेह में गई महिला से छेड़छाड़ करने का मामला प्रकाश में आया है। महिला अपने पति के साथ आरोपित के घर शिकायत करने गई तो आरोपितों ने दोनों के साथ मारपीट की। घटना बीते 17 दिसंबर की है।
मामले में महिला की शिकायत पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत पर लखन मियां, सलेया खातून, हलीमा खातून, सुखल मियां, दरगाही मियां, हदीश बानी खातून के खिलाफ लौरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है।
लाठी डंडा से मारकर जख्मी किया
महिला ने पुलिस से बताया है कि 17 दिसंबर की रात वह शौच के लिए सरेह में गई थी। इसी दौरान अकेला पाकर लखन मियां बुरी नीयत से उसे पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। शोर करने पर वह फरार हो गया। महिला घर लौटकर पति से सारी बात बताई। दोनों शिकायत करने उसके पास पहुंचे। तब लखन और उसके स्वजन गाली गलौज करने लगे। मना करने पर लाठी डंडा से मारकर जख्मी कर दिया।
लखन ने लोहे के रॉड से महिला के पति के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। बाद में इलाज के लिए उन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां महिला के पति की गंभीर स्थिति देख चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए बेतिया रेफर कर दिया।
