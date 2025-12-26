गंडक क्षेत्र को बड़ी रेल सौगात, छितौनी–तमकुही ब्रॉडगेज लाइन पर पटरी बिछाने का काम शुरू
छितौनी-तमकुही ब्रॉडगेज रेल परियोजना पर काम शुरू हो गया है, जिससे गंडक क्षेत्र में खुशी है। रेलवे ट्रैक पर पटरी बिछाने के लिए स्लीपर की आपूर्ति शुरू हो ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, पिपरासी (बगहा)। Bagaha railway news: गंडक पार के इलाकों के लिए बहुप्रतीक्षित छितौनी–तमकुही ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना अब धरातल पर साकार होती नजर आने लगी है।
रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए स्लीपर (गाटर) की आपूर्ति शुरू कर दी गई है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि परियोजना निर्माण के चरण में प्रवेश कर चुकी है। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों में उत्साह और उम्मीद का माहौल बन गया है।
रेलवे की ओर से स्लीपर पिपरासी प्रखंड की सीमा से सटे कटाई भरपुरवा पंचायत के बेलवनिया गांव तक पहुंचा दिए गए हैं। इस रेल लाइन के निर्माण से पिपरासी, मधुबनी, भितहा और ठकरहा प्रखंडों के साथ-साथ पड़रौना विधानसभा और खड्डा क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। आवागमन के साथ-साथ व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने में वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुशवाहा, कुशीनगर सांसद विजय दूबे, वाल्मीकि नगर के पूर्व विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय और छितौनी संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय सिंह शैलेश यदुवंशी की अहम भूमिका बताई जा रही है।
गौरतलब है कि वर्ष 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने छितौनी इंटर कॉलेज परिसर में इस परियोजना का शिलान्यास किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से यह लंबे समय तक ठप पड़ी रही।
रेलवे सूत्रों के अनुसार, परियोजना के अंतर्गत आने वाले वृक्षों का सर्वे गोरखपुर रेलवे की टीम द्वारा पूरा कर लिया गया है। जटहा के जरार गांव में प्रस्तावित मॉडल रेलवे स्टेशन के लिए भूमि भी चिन्हित कर ली गई है।
पहले चरण में छितौनी से बिहार के मधुबनी प्रखंड तक रेल लाइन बिछाने का रास्ता साफ हो चुका है। निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, वहीं पुल-पुलिया निर्माण से पहले मिट्टी की जांच भी संपन्न हो चुकी है।
पनियहवा से छितौनी के बीच लगभग दो किलोमीटर तक रेल पटरी बिछाने का कार्य पहले ही किया जा चुका है, जहां रेल इंजन का ट्रायल भी सफल रहा है।
इसके अलावा छितौनी रेलवे स्टेशन की साफ-सफाई और बुनियादी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। छितौनी से सेमरा लबेदहा पंचायत और मंझरिया तक रेलवे ट्रैक के लिए मिट्टी भराई कर तटबंध का निर्माण भी कराया गया है।
परियोजना को आगे बढ़ते देख स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि इस रेल लाइन के शुरू होने से गंडक क्षेत्र के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
इससे न सिर्फ क्षेत्रीय व्यापार और आयात–निर्यात को गति मिलेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और समग्र विकास को मजबूती मिलेगी।
