गंडक क्षेत्र को बड़ी रेल सौगात, छितौनी–तमकुही ब्रॉडगेज लाइन पर पटरी बिछाने का काम शुरू

संवाद सूत्र, पिपरासी (बगहा)। Bagaha railway news: गंडक पार के इलाकों के लिए बहुप्रतीक्षित छितौनी–तमकुही ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना अब धरातल पर साकार होती नजर आने लगी है। रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए स्लीपर (गाटर) की आपूर्ति शुरू कर दी गई है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि परियोजना निर्माण के चरण में प्रवेश कर चुकी है। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों में उत्साह और उम्मीद का माहौल बन गया है।

रेलवे की ओर से स्लीपर पिपरासी प्रखंड की सीमा से सटे कटाई भरपुरवा पंचायत के बेलवनिया गांव तक पहुंचा दिए गए हैं। इस रेल लाइन के निर्माण से पिपरासी, मधुबनी, भितहा और ठकरहा प्रखंडों के साथ-साथ पड़रौना विधानसभा और खड्डा क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। आवागमन के साथ-साथ व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने में वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुशवाहा, कुशीनगर सांसद विजय दूबे, वाल्मीकि नगर के पूर्व विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय और छितौनी संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय सिंह शैलेश यदुवंशी की अहम भूमिका बताई जा रही है।

गौरतलब है कि वर्ष 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने छितौनी इंटर कॉलेज परिसर में इस परियोजना का शिलान्यास किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से यह लंबे समय तक ठप पड़ी रही। रेलवे सूत्रों के अनुसार, परियोजना के अंतर्गत आने वाले वृक्षों का सर्वे गोरखपुर रेलवे की टीम द्वारा पूरा कर लिया गया है। जटहा के जरार गांव में प्रस्तावित मॉडल रेलवे स्टेशन के लिए भूमि भी चिन्हित कर ली गई है।