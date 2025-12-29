Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार की छितौनी–तमकुही ब्रॉडगेज रेल लाइन में पटरी बिछाने का काम शुरू, क्षेत्रवासियों ने जताई खुशी

    By Vinod Rao Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:44 PM (IST)

    छितौनी-तमकुही ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना पर काम तेजी से शुरू हो गया है। रेलवे ट्रैक पर पटरी बिछाने के लिए स्लीपर की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। 2007 में ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, पिपरासी। छितौनी–तमकुही ब्रॉडगेज (बीजी) नई रेल लाइन परियोजना अब धरातल पर स्पष्ट रूप से नजर आने लगी है। रेलवे ट्रैक पर पटरी बिछाने के लिए स्लीपर (गाटर) की आपूर्ति शुरू कर दी गई है।

    गंडक पार के चारों प्रखंडपिपरासी, मधुबनी, भितहा, ठकरहासाथ ही पडरौना विधानसभा और खड्डा क्षेत्र के लोगों में इस परियोजना की शुरुआत को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई है। रेलवे का स्लीपर पिपरासी सीमा से सटे कटाई भरपुरवा पंचायत के बेलवनिया में पहुंचाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्ष 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने छितौनी इंटर कॉलेज में इस परियोजना का शिलान्यास किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से परियोजना लंबित रह गई थी।

    रेल लाइन के जद में आने वाले वृक्षों का सर्वे गोरखपुर रेलवे विभाग की टीम ने कर लिया है। जटहा स्थित जरार गांव में माडल रेलवे स्टेशन निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है। प्रथम फेज में छितौनी से बिहार के मधुबनी प्रखंड तक रेल पटरी बिछाने का रास्ता साफ हो गया है।

    निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, पुल और पुलिया निर्माण के लिए मिट्टी जांच भी सम्पन्न हो चुकी है। पनियहवा से छितौनी तक लगभग दो किलोमीटर रेल पटरी बिछाई जा चुकी है और रेल इंजन का ट्रायल भी सफलतापूर्वक हो गया है।

    छितौनी रेलवे स्टेशन की साफ-सफाई भी पूरी कर दी गई है। इस अवसर पर सांसद, विधायक और संघर्ष समिति के लोगों ने दीपक जलाकर दीपावली की धूमधाम से शुभकामनाएं दीं। छितौनी से सेमरा लबेदहा पंचायत व मंझरिया तक रेलवे मिट्टी भराई कर बांध का निर्माण भी हो गया है।

    क्षेत्र के समाजसेवी विवेक यदुवंशी, पूर्व मुखिया छेदीलाल प्रसाद, पूर्व पैक्स अध्यक्ष चंद्रशेखर कुशवाहा, गोलू पांडेय, उमेश यादव, सरपंच दिनेश्वर तिवारी समेत अन्य लोगों ने इस परियोजना को लेकर खुशी जाहिर की।

    उन्होंने कहा कि इस रेल लाइन के निर्माण से क्षेत्र के लाखों लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी, व्यापार, आयात–निर्यात और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही गंडक नदी के कटाव से निपटने में भी मदद मिलेगी और क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी।