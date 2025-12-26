Language
    Bihar New Rail Line: छितौनी-तमकुही ब्रॉडगेज रेल लाइन प्रोजेक्ट शुरू, 2007 में लालू ने किया था शिलान्यास

    By Vinod Rao Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 05:17 PM (IST)

    छितौनी-तमकुही ब्रॉडगेज नई रेल लाइन परियोजना अब धरातल पर नजर आने लगी है। रेलवे ट्रैक पर पटरी बिछाने के लिए स्लीपर की आपूर्ति शुरू हो गई है। इस परियोजना ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, पिपरासी। छितौनी-तमकुही ब्रॉडगेज (बीजी) नई रेल लाइन परियोजना अब धरातल पर स्पष्ट रूप से नजर आने लगी है। रेलवे ट्रैक पर पटरी बिछाने के लिए स्लीपर (गाटर) की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। गंडक पार के चारों प्रखंडपिपरासी, मधुबनी, भितहा, ठकरहासाथ ही पडरौना विधानसभा और खड्डा क्षेत्र के लोगों में इस परियोजना की शुरुआत को लेकर खुशी की लहर दौड़ गई है। रेलवे का स्लीपर पिपरासी सीमा से सटे कटाई भरपुरवा पंचायत के बेलवनिया में पहुंचाया गया है।

    इस परियोजना को संजीवनी देने में वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुशवाहा, यूपी के कुशीनगर सांसद विजय दूबे, वाल्मीकि नगर के पूर्व विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, खड्डा विधायक विवेकानंद पांडेय और छितौनी संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय सिंह शैलेश यदुवंशी की सक्रिय भूमिका रही है।

    वर्ष 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने छितौनी इंटर कॉलेज में इस परियोजना का शिलान्यास किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से परियोजना लंबित रह गई थी।

    रेल लाइन के जद में आने वाले वृक्षों का सर्वे गोरखपुर रेलवे विभाग की टीम ने कर लिया है। जटहा स्थित जरार गांव में मॉडल रेलवे स्टेशन निर्माण के लिए भूमि चिह्नित की जा चुकी है। प्रथम फेज में छितौनी से बिहार के मधुबनी प्रखंड तक रेल पटरी बिछाने का रास्ता साफ हो गया है।

    निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, पुल और पुलिया निर्माण के लिए मिट्टी जांच भी सम्पन्न हो चुकी है। पनियहवा से छितौनी तक लगभग दो किलोमीटर रेल पटरी बिछाई जा चुकी है और रेल इंजन का ट्रायल भी सफलतापूर्वक हो गया है।

    छितौनी रेलवे स्टेशन की साफ-सफाई भी पूरी कर दी गई है। इस अवसर पर सांसद, विधायक और संघर्ष समिति के लोगों ने दीपक जलाकर दीपावली की धूमधाम से शुभकामनाएं दीं। छितौनी से सेमरा लबेदहा पंचायत व मंझरिया तक रेलवे मिट्टी भराई कर बांध का निर्माण भी हो गया है।

    क्षेत्र के समाजसेवी विवेक यदुवंशी, पूर्व मुखिया छेदीलाल प्रसाद, पूर्व पैक्स अध्यक्ष चंद्रशेखर कुशवाहा, गोलू पांडेय, उमेश यादव, सरपंच दिनेश्वर तिवारी समेत अन्य लोगों ने इस परियोजना को लेकर खुशी जाहिर की।

    उन्होंने कहा कि इस रेल लाइन के निर्माण से क्षेत्र के लाखों लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी, व्यापार, आयात-निर्यात और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही गंडक नदी के कटाव से निपटने में भी मदद मिलेगी और क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी।