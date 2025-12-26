बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में छह माह से ब्लीचिंग पाउडर की कमी, मरीजों को दुर्गंध और संक्रमण का खतरा

संवाद सहयोगी, बगहा। अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में बीते छह माह से ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति नहीं होने के कारण स्वच्छता व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ब्लीचिंग पाउडर के अभाव में अस्पताल के वार्ड, शौचालय, ओपीडी परिसर तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर नियमित सफाई और कीटाणुनाशक छिड़काव नहीं हो पा रहा है।

इसका सीधा असर मरीजों और उनके स्वजन पर पड़ रहा है। जिन्हें गंदगी और दुर्गंध के बीच इलाज कराने को मजबूर होना पड़ रहा है। शौचालयों की स्थिति अत्यंत खराब अस्पताल परिसर के कई हिस्सों में दुर्गंध और गंदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। विशेषकर शौचालयों और जल निकासी वाले स्थानों की स्थिति अत्यंत खराब बताई जा रही है। मरीजों का कहना है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर स्वच्छता का अभाव गंभीर संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा देता है। आशंका जताई है कि इससे बीमारियां और अधिक बढ़ सकती हैं। स्वच्छता कर्मी भी हो रहे परेशान स्वच्छता कर्मियों को भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. ए.के. तिवारी ने बताया कि ब्लीचिंग पाउडर की आपूर्ति जिला स्तर से ही नहीं हो रही है।

उन्होंने कहा कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा कई बार जिला प्रशासन को मांग पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक आपूर्ति नहीं हो सकी है, जिससे स्वच्छता बनाए रखना चुनौती बन गया है। जिला स्टोर में ही ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध नहीं अस्पताल में कार्यरत एनजीओ कर्मी कन्हैया कुमार ने बताया कि आवश्यक सामग्री के अभाव में सफाई कार्य प्रभावित हो रहा है और कर्मचारियों को सीमित संसाधनों में काम करना पड़ रहा है।