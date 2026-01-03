हरियाणा में बिहार के 2 युवकों की ट्रेन से कटकर मौत: बहन की शादी के लिए पैसे कमाने गए, रील के चक्कर में गंवाई जान
हरियाणा के झज्जर जिले में दिल्ली सीमा के पास ट्रेन से कटकर बिहार के पश्चिम चंपारण निवासी रोहित कुमार (16) और राहुल कुमार (20) की मौत हो गई। रोहित अपनी ...और पढ़ें
संवाद सूत्र , बैरिया। हरियाणा के झज्जर जिले में दिल्ली सीमा के पास बरेली एक्सप्रेस से कटकर बथना पंचायत के सुदामानगर गांव निवासी नंदलाल ठाकुर के 16 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार की मौत के बाद कोहराम मचा हुआ है। रोहित के पिता की भी मौत हो चुकी है। वह बीते 26 दिसंबर को अपने भाई नारद ठाकुर के पास मजदूरी करने के लिए गया था।
दोनों भाई हरियाणा जिला के बहादुरगढ़ थाना अंतर्गत पिपरी वोटर हरिदास कालोनी में रह कर सैलून का संचालन करते थे। मृतक का चचेरा भाई सोनू ठाकुर भी सैलून चलाता है।
उसने बताया कि रोहित दुकान से शाम करीब चार बजे घूमने के लिए बड़े भाई के साले योगापट्टी थाना के फतेहपुर गांव के प्रेमचंद ठाकुर के 20 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार के साथ निकले थे। हरियाणा के झज्जर जिला में दिल्ली सीमा के पास रेलवे लाइन पार करने के क्रम में ट्रेन के चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई है।
मौत की सूचना नारद ठाकुर के सैलून पर आए ग्राहकों ने दी। उसके बाद ये लोग वहां गए तो दोनों का क्षत - विक्षत शव पड़ा हुआ था। कई लोग रील बनाने की चर्चा कर रहे है। हालांकि फिलहाल रील बनाने के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन रेल ट्रैक पार करने के दौरान ही ट्रेन से कटकर दोनों की मौत हुई है।
रोहित दो भाई एवं एक बहन में सबसे छोटा था। रोहित की मां ग्वालिन देवी का रो रोकर बुरा हाल है। बता दें कि 22 नवंबर 2025 को रोहित की बहन की शादी हुई थी। बहन की शादी के कर्ज को चुकाने के लिए 26 दिसंबर को वह कमाने के लिए गया था।
पांच बहनों के इकलौते भाई की गई जान
योगापट्टी थाना के फतेहपुर गांव निवासी प्रेमचंद ठाकुर के 20 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार पांच बहनों का इकलौता भाई था। राहुल के तीन बहनों की शादी हो गई है। वहीं दो बहनों की शादी अभी नहीं हुई है। बहनों की शादी के लिए कमाने गया था।
वह अपने जीजा नारद ठाकुर के साथ सैलून में काम करता था। राहुल के स्वजनों का भी रो रोकर बुरा हाल है। दिल्ली में ही रोहित एवं राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
