    बूथ से प्रदेश तक जदयू मजबूत करने की रणनीति, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दिया संदेश

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 02:32 PM (IST)

    बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों म ...और पढ़ें

    JDU Workers Meeting Bettiah- महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर गहरा भरोसा। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Booth Level Membership Drive: शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने करीब दो दशक के कार्यकाल में बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है।

    उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है। न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलते हुए मुख्यमंत्री ने समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य किया है।

    शिक्षा मंत्री गुरुवार को बेतिया के सरिसवा रोड स्थित एक निजी सभागार में आयोजित जदयू कार्यकर्ताओं के आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर गहरा भरोसा है।

    उनके नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिससे गांव से लेकर शहर तक महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।

    मंत्री ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी ने पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है।

    उन्होंने हाल के विधानसभा चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए आत्ममंथन की आवश्यकता बताई और कहा कि जिस समर्पण से कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसी प्रतिबद्धता के साथ संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है।

    बूथ समिति की भूमिका अहम

    शिक्षा मंत्री ने सदस्यता अभियान में तेजी लाने का आह्वान करते हुए कहा कि हर बूथ समिति सदस्य कम से कम दस नए लोगों को पार्टी से जोड़े। इससे संगठन की जड़ें गांव-गांव तक मजबूत होंगी।

    उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए हर बूथ उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कोई बड़ी इकाई। यदि बूथ स्तर पर संगठन मजबूत होगा, तो चुनावी सफलता स्वतः सुनिश्चित होगी।

    उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि क्षेत्र की समस्याओं और कमियों का अलग-अलग रजिस्टर तैयार करें, ताकि समय रहते समाधान किया जा सके। मंत्री ने नोटा वोट की संख्या अधिक होने पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

    हर ब्लॉक में बनेगा मॉडल स्कूल

    शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल स्थापित किया जाएगा। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और खेलकूद की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह योजना जल्द लागू की जाएगी।

    रोजगार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

    मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार सरकार ने अब तक 10 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। इनमें बड़ी संख्या शिक्षा विभाग में हुई नियुक्तियों की है और करीब पौने तीन लाख पदों पर बहाली प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा सहित अन्य विभागों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां जारी रहेंगी।

    इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने और नई मिलें स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।