बूथ से प्रदेश तक जदयू मजबूत करने की रणनीति, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दिया संदेश

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Booth Level Membership Drive: शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने करीब दो दशक के कार्यकाल में बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है।

उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है। न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलते हुए मुख्यमंत्री ने समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य किया है।

शिक्षा मंत्री गुरुवार को बेतिया के सरिसवा रोड स्थित एक निजी सभागार में आयोजित जदयू कार्यकर्ताओं के आभार समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर गहरा भरोसा है।

उनके नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जिससे गांव से लेकर शहर तक महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।

मंत्री ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी ने पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है।

उन्होंने हाल के विधानसभा चुनाव परिणामों का जिक्र करते हुए आत्ममंथन की आवश्यकता बताई और कहा कि जिस समर्पण से कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसी प्रतिबद्धता के साथ संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है।

बूथ समिति की भूमिका अहम

शिक्षा मंत्री ने सदस्यता अभियान में तेजी लाने का आह्वान करते हुए कहा कि हर बूथ समिति सदस्य कम से कम दस नए लोगों को पार्टी से जोड़े। इससे संगठन की जड़ें गांव-गांव तक मजबूत होंगी।