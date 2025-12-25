Language
    न्यू ईयर पर वीटीआर में अलर्ट, जंगल में वाहन ले गए तो तीन साल की सजा

    By Amit Kumar Shukla Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:19 PM (IST)

    Valmikinagar New Year Security: नए साल पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में अलर्ट जारी किया गया है। जंगल में निजी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी और उल ...और पढ़ें

    Vehicle Entry Ban VTR: सुरक्षा की दृष्टिकोण से प्रभारी एसपी ने लिया सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा।

    संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)।Valmiki Tiger Reserve News :नववर्ष के मौके पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जंगल के अंदर निजी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड के साथ तीन साल तक की सजा का प्रावधान है।

    वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए साल के दिन दोपहिया और चारपहिया किसी भी निजी वाहन को जंगल क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति पकड़े जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई तय है। हालांकि मंदिर दर्शन के लिए पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।

    सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी एसपी ने लिया जायजा

    नववर्ष को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए बगहा की प्रभारी एसपी निर्मला कुमारी स्वयं वाल्मीकिनगर पहुंचीं। उन्होंने पर्यटक स्थलों और प्रवेश मार्गों का निरीक्षण कर स्थानीय थाना और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए।

    वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में वन विभाग

    वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि नए साल के अवसर पर वन विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं। वन्यजीवों और वन संपदा की सुरक्षा को लेकर 24 घंटे गश्त की व्यवस्था की गई है।

    शिकार की आशंका को देखते हुए सभी चेक पोस्टों पर कर्मियों को अलर्ट रहने का आदेश दिया गया है। नेपाल और उत्तर प्रदेश से सटे वन क्षेत्रों से गुजरने वाले सभी रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि कोई भी व्यक्ति या वाहन जंगल में अनधिकृत प्रवेश न कर सके।

    जंगल में आग और भोजन पकाने पर भी रोक

    वन विभाग ने जंगल क्षेत्र में भोजन पकाने, आग जलाने और वनभोज मनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। विशेष रूप से जंगल से सटे ग्रामीण इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है।
    हालांकि, जंगल के बाहरी क्षेत्रों में पर्यटकों को पिकनिक मनाने की छूट दी गई है, लेकिन वहां भी विभागीय एडवाइजरी का पालन अनिवार्य होगा।

    एसएसबी और पुलिस की संयुक्त गश्ती

    सीमावर्ती क्षेत्रों में एसएसबी और जिला पुलिस की संयुक्त टीम लगातार गश्त कर रही है। वन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मार्गों पर जांच की जा रही है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। नए साल पर यूपी सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।