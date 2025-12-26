IIT-JEE और NEET अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, 5 से 8 जनवरी तक मिलेगा फ्री मॉक टेस्ट का मौका

संवाद सहयोगी, बेतिया। NEET Mock Test January 2026: आईआईटी-जेईई और नीट की तैयारी कर रहे इंटर साइंस के छात्र-छात्राओं को अपनी तैयारी का आकलन करने का एक बार फिर अवसर मिलने जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा जनवरी के पहले सप्ताह में ऑनलाइन मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। यह मॉक टेस्ट 5 से 8 जनवरी तक जिले के 174 सरकारी विद्यालयों के आईसीटी लैब स्थित ई-लाइब्रेरी में आयोजित होगा।

राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत 5 और 6 जनवरी को आईआईटी-जेईई, जबकि 7 और 8 जनवरी को नीट का मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा।

तीन पालियों में दो दिनों तक परीक्षा मॉक टेस्ट का आयोजन प्रतिदिन तीन पालियों में किया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 9 से 11 बजे, 11:30 से 1:30 बजे और दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक पाली की परीक्षा अवधि 120 मिनट होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को 100 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

निकटवर्ती स्कूल में दे सकेंगे परीक्षा जिला शिक्षा कार्यालय के एमआईएस संभाग के नोडल पदाधिकारी अरुण कुमार अकेला ने बताया कि कोई भी इंटर साइंस का विद्यार्थी अपने घर के नजदीकी उस सरकारी विद्यालय के आईसीटी लैब की ई-लाइब्रेरी में जाकर इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट में शामिल हो सकता है, जहां यह सुविधा उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि मॉक टेस्ट के सुचारु संचालन के लिए जिले के सभी 174 आईसीटी लैब वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया है कि सभी कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह कार्यशील रखें, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।