ठंड में जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? गर्म पानी की थैली से सेकाई और सही खानपान देगा राहत

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Joint Pain in Winter: कड़ाके की ठंड में हड्डी और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही हैं। जोड़ों में दर्द, कमर और गर्दन में अकड़न, हाथ-पैर में झनझनाहट और ऐंठन की शिकायतें इन दिनों बढ़ी हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार ठंड के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही हड्डियों की परेशानी को गंभीर बना सकती है। शहर के बसवरिया माइकल कॉलोनी स्थित नारायणी सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में आयोजित निशुल्क बीएमडी (हड्डी) जांच एवं जागरूकता कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. उमेश कुमार ने लोगों को इससे बचाव के उपाय बताए।

उन्होंने कहा कि सर्दी में वायुमंडलीय दबाव, नमी और गिरते तापमान के कारण शरीर में रक्त संचार प्रभावित होता है। इसका सीधा असर जोड़ों और मांसपेशियों पर पड़ता है। डॉ. उमेश के अनुसार ठंड का सबसे अधिक प्रभाव सिर, हाथ और पैरों पर होता है। रक्त प्रवाह धीमा होने से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। खासकर वे मरीज, जिनकी पहले हड्डी की सर्जरी हो चुकी है, उन्हें इस मौसम में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।