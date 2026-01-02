ठंड में जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? गर्म पानी की थैली से सेकाई और सही खानपान देगा राहत
बेतिया में डॉ. उमेश कुमार ने ठंड में जोड़ों के दर्द से बचाव पर जोर दिया। नारायणी सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में निशुल्क बीएमडी जांच शिविर आयोजि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Joint Pain in Winter: कड़ाके की ठंड में हड्डी और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही हैं। जोड़ों में दर्द, कमर और गर्दन में अकड़न, हाथ-पैर में झनझनाहट और ऐंठन की शिकायतें इन दिनों बढ़ी हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार ठंड के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही हड्डियों की परेशानी को गंभीर बना सकती है। शहर के बसवरिया माइकल कॉलोनी स्थित नारायणी सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में आयोजित निशुल्क बीएमडी (हड्डी) जांच एवं जागरूकता कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. उमेश कुमार ने लोगों को इससे बचाव के उपाय बताए।
उन्होंने कहा कि सर्दी में वायुमंडलीय दबाव, नमी और गिरते तापमान के कारण शरीर में रक्त संचार प्रभावित होता है। इसका सीधा असर जोड़ों और मांसपेशियों पर पड़ता है।
डॉ. उमेश के अनुसार ठंड का सबसे अधिक प्रभाव सिर, हाथ और पैरों पर होता है। रक्त प्रवाह धीमा होने से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। खासकर वे मरीज, जिनकी पहले हड्डी की सर्जरी हो चुकी है, उन्हें इस मौसम में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।
लंबे समय तक घर में बैठे रहना, शारीरिक गतिविधि कम होना, गलत तरीके से बैठना या लेटना और पर्याप्त पानी नहीं पीना भी जोड़ों के दर्द की बड़ी वजह बनता है।
हड्डी से जुड़ी समस्याओं के सामान्य लक्षण
- हाथ-पैर और घुटनों में दर्द
- कमर, गर्दन, छाती और सिर में दर्द
- जोड़ों और मांसपेशियों में जकड़न
- एड़ी में दर्द, ऐंठन
- हाथ-पैर में झनझनाहट या सुन्नपन
- ऐसे करें बचाव, दर्द से मिलेगी राहत
बचाव के कुछ आसान उपाय
- जोड़ों में दर्द होने पर गर्म पानी की थैली से नियमित सेकाई करें
- विटामिन ए और सी युक्त आहार लें, जिससे रक्त संचार बेहतर रहता है
- प्रोटीन युक्त भोजन और हरी सब्जियों को आहार में शामिल करें
- बहुत टाइट कपड़ों की जगह ढीले और आरामदायक कपड़े पहनें
- गर्म पानी से स्नान करें और गुनगुना पानी पिएं
- सुबह बहुत जल्दी और देर रात भारी कसरत करने से बचें
- सिर और कान को ठंड से ढक कर रखें
- एक मोटे स्वेटर की बजाय दो हल्के ऊनी कपड़े पहनना अधिक फायदेमंद है
- रोजाना कम से कम 30 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग और व्यायाम करें
- पालक, केला, पत्ता गोभी, नारंगी, टमाटर, हरा मटर, फूलगोभी और सलाद का सेवन करें
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दर्द लंबे समय तक बना रहे तो स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सक से सलाह जरूर लें। समय पर जांच और सही देखभाल से सर्दियों में हड्डी और जोड़ों की समस्याओं से बचा जा सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।