राशन लेने पहुंचे तो पाश मशीन से गायब मिला नाम, उपभोक्ता परेशान

संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। POS Machine Data Missing: दिसंबर माह का राशन लेने पहुंचे उपभोक्ताओं को उस वक्त झटका लगा, जब जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर पाश मशीन में उनका नाम ही नहीं दिखा। तकनीकी खराबी के कारण मशीन से उपभोक्ताओं का डेटा गायब होने लगा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद राशन से वंचित हो रहे हैं।प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। अंगूठा लगाने के बाद भी कई कार्डधारकों का रिकॉर्ड पाश मशीन में नहीं खुल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में डीलर अनाज देने से इनकार कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। महीनों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। राशन नहीं मिलने से परेशान उपभोक्ता लगातार प्रखंड आपूर्ति कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। सोमवार को रोआरी गांव के लाभुक भोला चौधरी ने बताया कि उनके राशन कार्ड में चार सदस्य दर्ज हैं और अब तक नियमित रूप से अनाज मिलता रहा है।

लेकिन दिसंबर का राशन लेने गए तो पाश मशीन में कार्ड नंबर ही नहीं दिखा। इसी तरह सोमगढ़ और बिनवलिया गांव के कई लाभुक भी शिकायत लेकर आपूर्ति कार्यालय पहुंचे। कार्डधारकों का कहना है कि डेटा शो नहीं होने की वजह से डीलर मजबूरी का हवाला देकर अनाज नहीं दे रहे हैं। इससे गरीब परिवारों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। मामले में आपूर्ति कार्यालय के कार्यपालक सहायक विनोद कुमार ने बताया कि यह समस्या तकनीकी कारणों और डेटा ओवरलैपिंग के चलते उत्पन्न हो रही है। कई मामलों में लाभुक पुराने कार्ड का केवाईसी कराने के बाद नया राशन कार्ड भी बनवा लेते हैं।