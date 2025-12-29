राशन लेने पहुंचे तो पाश मशीन से गायब मिला नाम, उपभोक्ता परेशान
Bihar Ration Distribution: नरकटियागंज प्रखंड में राशन वितरण व्यवस्था बाधित है। पॉश मशीन में तकनीकी खराबी और सर्वर समस्या के कारण उपभोक्ताओं के नाम गाय ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। POS Machine Data Missing: दिसंबर माह का राशन लेने पहुंचे उपभोक्ताओं को उस वक्त झटका लगा, जब जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर पाश मशीन में उनका नाम ही नहीं दिखा।
तकनीकी खराबी के कारण मशीन से उपभोक्ताओं का डेटा गायब होने लगा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद राशन से वंचित हो रहे हैं।प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों राशन वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। अंगूठा लगाने के बाद भी कई कार्डधारकों का रिकॉर्ड पाश मशीन में नहीं खुल रहा है।
ऐसे में डीलर अनाज देने से इनकार कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। महीनों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
राशन नहीं मिलने से परेशान उपभोक्ता लगातार प्रखंड आपूर्ति कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। सोमवार को रोआरी गांव के लाभुक भोला चौधरी ने बताया कि उनके राशन कार्ड में चार सदस्य दर्ज हैं और अब तक नियमित रूप से अनाज मिलता रहा है।
लेकिन दिसंबर का राशन लेने गए तो पाश मशीन में कार्ड नंबर ही नहीं दिखा। इसी तरह सोमगढ़ और बिनवलिया गांव के कई लाभुक भी शिकायत लेकर आपूर्ति कार्यालय पहुंचे।
कार्डधारकों का कहना है कि डेटा शो नहीं होने की वजह से डीलर मजबूरी का हवाला देकर अनाज नहीं दे रहे हैं। इससे गरीब परिवारों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है।
मामले में आपूर्ति कार्यालय के कार्यपालक सहायक विनोद कुमार ने बताया कि यह समस्या तकनीकी कारणों और डेटा ओवरलैपिंग के चलते उत्पन्न हो रही है। कई मामलों में लाभुक पुराने कार्ड का केवाईसी कराने के बाद नया राशन कार्ड भी बनवा लेते हैं।
एक ही व्यक्ति का डेटा दो जगह होने पर सर्वर उसे ब्लॉक या रिमूव कर देता है। ऐसी स्थिति में राशन कार्ड सर्वर पर तो रहता है, लेकिन पाश मशीन के सर्वर से नाम हट जाता है।
वहीं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी दीपक ने बताया कि कुछ पंचायतों से इस तरह की शिकायतें मिली हैं। मामले की जांच कर वरीय अधिकारियों को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है। जल्द ही तकनीकी समस्या का समाधान कराया जाएगा।
