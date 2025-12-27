Language
    न्यू ईयर पर VTR जाने का प्लान टालें, सभी रूम फुल, 60 हजार से ज्यादा पर्यटकों की उम्मीद

    By Vinod Rao Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:40 PM (IST)

    वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में नववर्ष पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है, 60 हजार से अधिक पर्यटक आने की संभावना है। सरकारी गेस्ट हाउस के ...और पढ़ें

    Hero Image

    जंगल कैंप और वाल्मीकि विहार होटल को दिया जा रहा नया लुक!। सौ: इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Valmiki Tiger Reserve New Year: नववर्ष पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) घूमने की योजना बना रहे पर्यटकों के लिए यह खबर अहम है।

    नए साल के मौके पर वीटीआर क्षेत्र में सरकारी गेस्ट हाउसों में ठहरने की सुविधा लगभग पूरी तरह भर चुकी है। ऐसे में पर्यटकों को या तो निजी होटलों का सहारा लेना होगा या नेपाल के त्रिवेणी क्षेत्र में ठहरने का विकल्प तलाशना पड़ेगा।

    वाल्मीकिनगर, मंगुराहा, कोतराहां और गोवर्धना रेंज में स्थित सरकारी गेस्ट हाउसों में कुल 18 कमरे और 40 डॉर्मेट्री बेड उपलब्ध हैं। इनमें से डॉर्मेट्री के कुछ बेड को छोड़कर सभी कमरे चार जनवरी तक पहले ही बुक हो चुके हैं।

    वीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन कमरों की उपलब्धता नहीं दिखाई दे रही है। सबसे अधिक मांग गोवर्धना थारू ईको एसी सुइट की है, जिसका किराया 2381 रुपये निर्धारित है।

    वन विभाग के अनुमान के अनुसार नए साल के दौरान वीटीआर क्षेत्र में 60 हजार से अधिक पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा है।

    नववर्ष के अवसर पर वाल्मीकिनगर स्थित जंगल कैंप और वाल्मीकि विहार होटल को नया और आकर्षक रूप दिया जा रहा है। सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रंग-रोगन, साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है।

    पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम

    नववर्ष पर आने वाले सैलानियों को बेहतर अनुभव देने के लिए वीटीआर प्रशासन द्वारा कई नई पहल की जा रही हैं। पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय थारू महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने की योजना है। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए खाने-पीने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैंटीन का विस्तार किया जा रहा है।

    वन क्षेत्र पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नए साल के मौके पर वीटीआर को पूरी तरह नए लुक में प्रस्तुत किया जा रहा है।

    बढ़ती भीड़ को देखते हुए वाल्मीकि विहार रिसॉर्ट के समीप पार्किंग व्यवस्था का भी विस्तार किया जा रहा है, ताकि वाहनों को खड़ा करने में परेशानी न हो।

    उन्होंने बताया कि इस पर्यटन सत्र में वीटीआर आने वाले सैलानियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और प्रशासन नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है।