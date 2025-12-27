न्यू ईयर पर VTR जाने का प्लान टालें, सभी रूम फुल, 60 हजार से ज्यादा पर्यटकों की उम्मीद

जागरण संवाददाता, बगहा (पश्चिम चंपारण)। Valmiki Tiger Reserve New Year: नववर्ष पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) घूमने की योजना बना रहे पर्यटकों के लिए यह खबर अहम है। नए साल के मौके पर वीटीआर क्षेत्र में सरकारी गेस्ट हाउसों में ठहरने की सुविधा लगभग पूरी तरह भर चुकी है। ऐसे में पर्यटकों को या तो निजी होटलों का सहारा लेना होगा या नेपाल के त्रिवेणी क्षेत्र में ठहरने का विकल्प तलाशना पड़ेगा।

वाल्मीकिनगर, मंगुराहा, कोतराहां और गोवर्धना रेंज में स्थित सरकारी गेस्ट हाउसों में कुल 18 कमरे और 40 डॉर्मेट्री बेड उपलब्ध हैं। इनमें से डॉर्मेट्री के कुछ बेड को छोड़कर सभी कमरे चार जनवरी तक पहले ही बुक हो चुके हैं।

वीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन कमरों की उपलब्धता नहीं दिखाई दे रही है। सबसे अधिक मांग गोवर्धना थारू ईको एसी सुइट की है, जिसका किराया 2381 रुपये निर्धारित है। वन विभाग के अनुमान के अनुसार नए साल के दौरान वीटीआर क्षेत्र में 60 हजार से अधिक पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। नववर्ष के अवसर पर वाल्मीकिनगर स्थित जंगल कैंप और वाल्मीकि विहार होटल को नया और आकर्षक रूप दिया जा रहा है। सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रंग-रोगन, साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम नववर्ष पर आने वाले सैलानियों को बेहतर अनुभव देने के लिए वीटीआर प्रशासन द्वारा कई नई पहल की जा रही हैं। पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय थारू महिलाओं द्वारा हस्तनिर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने की योजना है। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए खाने-पीने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैंटीन का विस्तार किया जा रहा है।