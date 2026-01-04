BPSC TRE-4 अपडेट: इस वजह से अब तक फाइनल नहीं हो सकीं रिक्तियां और रोस्टर

डिजिटल डेस्क, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। BPSC TRE 4 update: बीपीएससी टीआरई-4 शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति की बड़ी वजह अब सामने आने के साथ ही इसके दूर होने की सूचना भी आई है।

पश्चिम चंपारण के कारण मामला अटका शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य के 37 जिलों से पहली से 12वीं कक्षा तक शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी रिक्तियों और रोस्टर का विवरण विभाग को मिल चुका था, लेकिन पश्चिम चंपारण से समय पर स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अधियाचना आगे नहीं बढ़ पाई।

डीएम के तबादले से जुड़ा मामला पश्चिम चंपारण जिले में जिलाधिकारी के तबादले के कारण रिक्ति और रोस्टर की स्वीकृति में देरी हुई, जिससे पूरी TRE-4 प्रक्रिया अंतिम रूप नहीं ले सकी है। इस संबंध में पश्चिम चंपारण के डीपीओ स्थापना कुमार अनुभव ने बताया कि जिले में भी रिक्तियों और रोस्टर का निर्धारण समय से कर लिया गया था, लेकिन इसे विभाग को भेजने से पहले जिलाधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य होती है।

दूर हुई सभी बाधा इसी दौरान जिले के तत्कालीन डीएम का तबादला हो गया। नए जिलाधिकारी के पदभार ग्रहण करने और प्रशासनिक व्यवस्था के सामान्य होने में कुछ समय लग गया, जिससे प्रक्रिया प्रभावित हुई।हालांकि अब पश्चिम चंपारण से भी रिक्तियां और रोस्टर शिक्षा विभाग को भेज दिए गए हैं।

इसके साथ ही टीआरई-4 को लेकर अटकी प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। विभाग की ओर से अब अधियाचना तैयार कर बीपीएससी को भेजने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही विज्ञापन जारी होने की उम्मीद अधियाचना प्राप्त होते ही बीपीएससी की ओर से टीआरई-4 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया समेत नियुक्ति की आगे की सभी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रोस्टर से जुड़ी अड़चन दूर होने के बाद अब इस भर्ती में तेजी आएगी।

खत्म होगा अभ्यर्थियों का इंतजार गौरतलब है कि टीआरई-4 के तहत राज्य में पहली से 12वीं कक्षा तक बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। विज्ञापन जारी होने से लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी।