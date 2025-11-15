Bihar Politics: हार गई जन सुराज, मगर फिर भी PK ने BJP को दिया दुख; यहां हो गया 'खेला'

जागरण संवाददाता, बेतिया। चनपटिया विधानसभा (Chanpatia Vidhan Sabha Seat Result 2025) में भाजपा की हार के पीछे जन सुराज (Jan Suraaj Party) का त्रिकोण माना जा रहा है। जन सुराज प्रत्याशी यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भूमिहार वोटों में सेंध लगाया, जिसका खामियाजा भाजपा प्रत्याशी उमाकांत सिंह को उठाना पड़ा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कांग्रेस के अभिषेक रंजन को 87,538 वोट मिले, जबकि उमाकांत सिंह को 86,936 मत प्राप्त हुआ। मनीष कश्यप ने 37,172 वोट लिया है। 2609 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। वैश्य वोट को भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक रंजन अपनी जाति के वैश्य वोट को एकजुट करने में सफल रहे।