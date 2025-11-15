Bihar Politics: हार गई जन सुराज, मगर फिर भी PK ने BJP को दिया दुख; यहां हो गया 'खेला'

Language
    By Manoj Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 02:13 PM (IST)

    चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की हार का मुख्य कारण जन सुराज पार्टी रही। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भूमिहार वोटों में सेंध लगाई, जिससे भाजपा प्रत्याशी उमाकांत सिंह को नुकसान हुआ। कांग्रेस के अभिषेक रंजन ने वैश्य, मुस्लिम और यादव वोटों के समर्थन से जीत हासिल की, उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी। चुनाव प्रचार के दौरान विवादित ऑडियो प्रसारित होने के बावजूद, वे चुनाव जीतने में सफल रहे।

    जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर। PTI

    जागरण संवाददाता, बेतिया। चनपटिया विधानसभा (Chanpatia Vidhan Sabha Seat Result 2025) में भाजपा की हार के पीछे जन सुराज (Jan Suraaj Party) का त्रिकोण माना जा रहा है। जन सुराज प्रत्याशी यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भूमिहार वोटों में सेंध लगाया, जिसका खामियाजा भाजपा प्रत्याशी उमाकांत सिंह को उठाना पड़ा।

    कांग्रेस के अभिषेक रंजन को 87,538 वोट मिले, जबकि उमाकांत सिंह को 86,936 मत प्राप्त हुआ। मनीष कश्यप ने 37,172 वोट लिया है। 2609 वोटरों ने नोटा का बटन दबाया। वैश्य वोट को भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक रंजन अपनी जाति के वैश्य वोट को एकजुट करने में सफल रहे।

    वैश्य वोट के अलावा उन्हें मुस्लिम और यादवों का भी समर्थन मिला। हालांकि, यहां की लड़ाई काफी दिलचस्प रही। अभिषेक रंजन ने एनडीए प्रत्याशी उमाकांत सिंह को जबरदस्त टक्कर दिया। क्षेत्र में कांग्रेस का संगठन कमजोर होने के बाद भी स्वजातीय और महागठबंधन के कोर वोट बैंक यादव और मुसलमानों को बदौलत वे मुकाबले में बने रहे।

    चुनाव जीत कर उन्होंने पिछले चुनाव में मिले हार का बदला भी ले लिया। वोटों की गिनती के समय अभिषेक रंजन अंत अंत तक भाजपा प्रत्याशी का पीछा करते रहे।

    चुनाव प्रचार के बीच में अभिषेक रंजन का कथित एक विवादित ऑडियो भी प्रसारित हुआ। जिससे कांग्रेस के कुछ नेताओं में नाराजगी भी बढ़ी। बावजूद इसके वे चुनाव जीतने में कामयाब रहे।

