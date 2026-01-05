जीजा ने नाबालिग साली से बनाया नाजायज संबंध, नवजात की मौत के बाद खुला मामला

जागरण संवाददाता, बेतिया। मझौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव से एक मामला सामने आया है। जहां जीजा ने अपनी ही नाबालिग साली के साथ नाजायज संबंध बनाकर उसे गर्भवती कर दिया। गर्भवती नाबालिग ने 31 दिसंबर को एक बच्चे को जन्म दिया। चार दिन बाद 4 जनवरी को नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद मामला उजागर हुआ और पीड़िता के पिता ने अपने ही दामाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पीड़ित ने मझौलिया थाना में आवेदन देकर बताया कि उनकी छोटी बेटी, जो नाबालिग है, को उनके दामाद (35 वर्ष) ने बहला-फुसलाकर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। नाबालिग होने के कारण लड़की ने यह बात किसी को नहीं बताई।

मामला तब सामने आया, जब उसने 31 दिसंबर को एक बच्चे को जन्म दिया। बताया गया कि नवजात शिशु की तबीयत अचानक बिगड़ गई और 4 जनवरी को उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर सोमवार को पुलिस ने नवजात के शव को अपने कब्जे में लेकर सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राथमिकी में आरोपित चनपटिया थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी बताया गया है। पीड़ित ने बताया कि उसकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी उसने चनपटिया थाना के निवासी से की थी। शादी के बाद दामाद का ससुराल आना-जाना लगा रहता था। इसी दौरान उसने अपनी छोटी नाबालिग साली को अकेला पाकर उसका शोषण किया।

नाबालिग बच्ची की मां का निधन हो चुका है। नाबालिग लड़की अक्सर अकेली रहती थी। लोकलाज और डर के कारण नाबालिग ने यह बात अपने पिता को नहीं बताई। इधर मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपित दामाद घर छोड़कर फरार हो गया है।