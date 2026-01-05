Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जीजा ने नाबालिग साली से बनाया नाजायज संबंध, नवजात की मौत के बाद खुला मामला

    By Madhusudan Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:07 PM (IST)

    बेतिया के मझौलिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जीजा ने अपनी नाबालिग साली से अवैध संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। 31 दिसंबर को उ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, बेतिया। मझौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव से एक मामला सामने आया है। जहां जीजा ने अपनी ही नाबालिग साली के साथ नाजायज संबंध बनाकर उसे गर्भवती कर दिया। गर्भवती नाबालिग ने 31 दिसंबर को एक बच्चे को जन्म दिया। चार दिन बाद 4 जनवरी को नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद मामला उजागर हुआ और पीड़िता के पिता ने अपने ही दामाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    पीड़ित ने मझौलिया थाना में आवेदन देकर बताया कि उनकी छोटी बेटी, जो नाबालिग है, को उनके दामाद (35 वर्ष) ने बहला-फुसलाकर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। नाबालिग होने के कारण लड़की ने यह बात किसी को नहीं बताई।

    मामला तब सामने आया, जब उसने 31 दिसंबर को एक बच्चे को जन्म दिया। बताया गया कि नवजात शिशु की तबीयत अचानक बिगड़ गई और 4 जनवरी को उसकी मौत हो गई।

    सूचना मिलने पर सोमवार को पुलिस ने नवजात के शव को अपने कब्जे में लेकर सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राथमिकी में आरोपित चनपटिया थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी बताया गया है।

    पीड़ित ने बताया कि उसकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी उसने चनपटिया थाना के निवासी से की थी। शादी के बाद दामाद का ससुराल आना-जाना लगा रहता था। इसी दौरान उसने अपनी छोटी नाबालिग साली को अकेला पाकर उसका शोषण किया।

    नाबालिग बच्ची की मां का निधन हो चुका है। नाबालिग लड़की अक्सर अकेली रहती थी। लोकलाज और डर के कारण नाबालिग ने यह बात अपने पिता को नहीं बताई। इधर मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपित दामाद घर छोड़कर फरार हो गया है।

    कांड की अनुसंधानकर्ता एसआई अंजू कुमारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि मामले में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और विधिसम्मत आगे की कार्रवाई की जा रही है।