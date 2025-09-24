Bihar Vidhan sabha Chunav: राजनीतिक भागीदारी के लिए मंगलामुखियों ने निकाली रैली, बदलाव की मांगी नेग

Bihar Vidhan sabha Chunav नरकटियागंज में मंगलामुखी समुदाय ने नेत्री माया रानी के नेतृत्व में एक विशाल रैली निकाली। इस रैली का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक बदलाव में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना था। रैली में शामिल मंगलामुखियों ने तिरंगे के साथ नाचते-गाते हुए समाज से समानता और सम्मान की मांग की। माया रानी ने कहा कि अब वे खुशियों के बदले बदलाव चाहते हैं।

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। Bihar Vidhan sabha Chunav: नरकटियागंज के गोपाल ब्रह्मा स्थान सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का गवाह बना। नगर की प्रमुख मंगलामुखी माया रानी के नेतृत्व में मंगलामुखियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। पहली बार इस अंदाज़ में मंगलामुखियों ने रैली की।

गोपाल ब्रह्म स्थान से निकली यह रैली अस्पताल रोड, शिवगंज, शहीद चौक और मुख्य बाजार होते हुए हरदिया व धूमनगर पहुंची, जहां एक सभा में तब्दील हो गई। रैली में बेतिया की प्रिया रानी, मैनाटांड़ की खुशबू रानी, गोपालगंज की पायल रानी, गोरखपुर की हसीना रानी और सिवान की रूबी रानी समेत काफी संख्या में मंगलामुखी शामिल रहीं।

तिरंगे के साथ नाचते-गाते मंगलामुखियों ने माया रानी जिन्दाबाद, हिंदुस्तान जिन्दाबाद और नरकटियागंज जिन्दाबाद के नारे लगाए। मंगलामुखी नेत्री माया रानी ने कहा कि हमारा समाज भी बदलाव और विकास में भागीदारी चाहता है। हम घर-घर खुशियां बांटते हैं, मगर समाज हमें अब भी उपेक्षित रखता है।