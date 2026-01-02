पीएचसी में दवा की कमी, खोज में इधर-उधर भटकते मरीज; एक्स-रे-अल्ट्रासाउंड बाहर कराने को मजबूर

संवाद सूत्र, भैरोगंज। बगहा एक प्रखंड के अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भैरोगंज में चल रहे कड़ाके की ठंड में मरीज के लिए ठंड से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि इस अस्पताल में छह बेड की व्यवस्था है। लेकिन यहां दवा, कंबल, हीटर की कमी है।

दवा की कमी के कारण मरीज दवा बाहर से लाने में मजबूर है। संसाधन की कमी के कारण मरीज इधर-उधर भटकते रहते हैं। जिससे झोलाछाप एवं निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र का काम बेहतर है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो लेकिन धरातल पर कुछ और है। विभागीय दावों और जमीनी हकीकत का खुद ही अंदाजा हो जाएगा।

इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में लगभग सात पंचायत की करीब 50 हजार आबादी इलाज के लिए इस अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र भैरोगंज पर निर्भर है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए एंबुलेंस के साथ-साथ महिलाओं के प्रसव के लिए कोई सुविधा नहीं है। जिसके कारण मरीजों को मोटी रकम खर्च कर निजी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर होना पड़ता है।