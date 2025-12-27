बेतिया में दवा दुकान के पीछे युवक का शव फंदे से लटका मिला, आत्महत्या की आशंका
बेतिया के पटेल चौक पर एक दवा दुकान के पीछे 21 वर्षीय युवक सतीश कुमार का शव फंदे से लटका मिला। वह 22 दिसंबर से दुकान पर काम कर रहा था। एक ग्राहक ने उसे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बेतिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पटेल चौक पर शनिवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सतीश कुमार (21) के रूप में हुई है। वह गोपालपुर थाना क्षेत्र के झाखंडा गांव निवासी सुभाष प्रसाद का पुत्र था।
जानकारी के अनुसार सतीश बीते 22 दिसंबर से पटेल चौक स्थित एक मवेशी दवा दुकान पर काम कर रहा था। शनिवार की शाम करीब चार बजे एक ग्राहक दवा खरीदने दुकान पर पहुंचा। दुकान बंद मिलने पर उसने दुकान मालिक दीपक के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। उस समय दीपक दिल्ली में थे।
ग्राहक ने दुकान मालिक को दी सूचना
उन्होंने ग्राहक को दुकान के पीछे मौजूद युवक से दवा लेने की बात कही। जब ग्राहक दुकान के पीछे गया तो उसने सतीश को फंदे से लटका हुआ देखा। यह देख वह घबरा गया और तत्काल इसकी सूचना दुकान मालिक को दी। इसके बाद दुकान मालिक ने मुफस्सिल थाना की पुलिस को घटना की जानकारी दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। इधर घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। युवक की मौत से इलाके के लोग तरह-तरह की चर्चा कर रहे है। घटना का कारण स्पष्ट नही हो सका है।
