बेतिया में लूट: महिला को बंधक बनाकर 25 हजार नकद व ढाई लाख के आभूषण ले उड़े बदमाश

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Woman Held Hostage Robbery Bihar: मझौलिया थाना क्षेत्र के बहुअरवा दास टोला वार्ड संख्या 12 में गुरुवार देर रात दो अपराधियों ने एक महिला को चाकू के बल पर बंधक बनाकर उसके घर से 25 हजार रुपये नकद और करीब ढाई लाख रुपये के आभूषण लूट लिए। वारदात रात करीब 12 बजे अंजाम दी गई। अपराधी करीब डेढ़ घंटे तक घर में मौजूद रहे।

पीड़िता दशरथ दास की बहू संगीता देवी ने बताया कि रात में किसी ने दरवाजा खटखटाते हुए पानी मांगने की आवाज दी। ‘भाभी’ कहकर बुलाने पर उन्होंने किसी परिचित के होने की आशंका में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने खड़े दो नकाबपोश युवकों ने उसे पकड़ लिया। दोनों अपराधियों के चेहरे ढके हुए थे और हाथों में दस्ताने पहने हुए थे। एक अपराधी ने चाकू सटा कर संगीता देवी को बंधक बना लिया।

डेढ़ घंटे तक घर में लूटपाट अपराधी चाकू के बल पर संगीता देवी को साथ रखते हुए घर के कमरों में कीमती सामान की तलाश करते रहे। पेटी और बक्सों को तोड़कर आभूषण निकाल लिए गए। देवर के कमरे में भी लूटपाट की गई। विरोध करने पर संगीता देवी के साथ मारपीट भी की गई।

घटना के समय घर में संगीता देवी अपने दो छोटे बच्चों के साथ थी। उसकी सास बगल के कमरे में सो रही थी और उसे घटना की भनक तक नहीं लगी। संगीता के पति अशोक दास दो दिन पहले मजदूरी करने दिल्ली गए थे, जबकि ससुर दशरथ दास पहले से दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। देवर सुभाष चंद्र दास उस रात पड़ोस के गांव में डेकोरेशन के काम से गया हुआ था।