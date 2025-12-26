Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेतिया में लूट: महिला को बंधक बनाकर 25 हजार नकद व ढाई लाख के आभूषण ले उड़े बदमाश

    By MANOJ KUMAREdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:06 PM (IST)

    बिहार के बेतिया में एक महिला को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटपाट की। घटना में 25 हजार नकद और लगभग ढाई लाख रुपये के आभूषण लूटे गए। पुलिस मामले की जांच कर र ...और पढ़ें

    Hero Image

    जांच करने घटनास्थल पहुंचे एसडीपीओ विवेक दीप, मझौलिया थानाध्यक्ष अवनीश कुमार व अन्य। जागरण

    जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Woman Held Hostage Robbery Bihar: मझौलिया थाना क्षेत्र के बहुअरवा दास टोला वार्ड संख्या 12 में गुरुवार देर रात दो अपराधियों ने एक महिला को चाकू के बल पर बंधक बनाकर उसके घर से 25 हजार रुपये नकद और करीब ढाई लाख रुपये के आभूषण लूट लिए। वारदात रात करीब 12 बजे अंजाम दी गई। अपराधी करीब डेढ़ घंटे तक घर में मौजूद रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़िता दशरथ दास की बहू संगीता देवी ने बताया कि रात में किसी ने दरवाजा खटखटाते हुए पानी मांगने की आवाज दी। ‘भाभी’ कहकर बुलाने पर उन्होंने किसी परिचित के होने की आशंका में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सामने खड़े दो नकाबपोश युवकों ने उसे पकड़ लिया। दोनों अपराधियों के चेहरे ढके हुए थे और हाथों में दस्ताने पहने हुए थे। एक अपराधी ने चाकू सटा कर संगीता देवी को बंधक बना लिया।

    डेढ़ घंटे तक घर में लूटपाट

    अपराधी चाकू के बल पर संगीता देवी को साथ रखते हुए घर के कमरों में कीमती सामान की तलाश करते रहे। पेटी और बक्सों को तोड़कर आभूषण निकाल लिए गए। देवर के कमरे में भी लूटपाट की गई। विरोध करने पर संगीता देवी के साथ मारपीट भी की गई।

    घटना के समय घर में संगीता देवी अपने दो छोटे बच्चों के साथ थी। उसकी सास बगल के कमरे में सो रही थी और उसे घटना की भनक तक नहीं लगी। संगीता के पति अशोक दास दो दिन पहले मजदूरी करने दिल्ली गए थे, जबकि ससुर दशरथ दास पहले से दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। देवर सुभाष चंद्र दास उस रात पड़ोस के गांव में डेकोरेशन के काम से गया हुआ था।

    छत और पेड़ के सहारे फरार हुए अपराधी

    लूटपाट के बाद दोनों अपराधी सीढ़ी से छत पर चढ़े और छत से सटे आम के पेड़ के सहारे नीचे उतरकर सरेह की ओर फरार हो गए।

    पुलिस व फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी

    घटना की सूचना मिलने पर शुक्रवार सुबह सदर एसडीपीओ-1 विवेक दीप और मझौलिया थानाध्यक्ष अवनीश कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है।
    एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर दो अपराधियों के शामिल होने की पुष्टि हुई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।