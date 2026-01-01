Language
    बेतिया में नए साल पर उदयपुर जंगल से माधोपुर पार्क तक भीड़, मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:55 AM (IST)

    नववर्ष के आगमन पर बेतिया जिले में जश्न का माहौल है। कड़ाके की ठंड के बावजूद उदयपुर जंगल, सरेयामन और माधोपुर वाटर पार्क जैसे पिकनिक स्थलों पर युवाओं और ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बेतिया। नववर्ष के आगमन के साथ ही जिले में जश्न शुरू हो गया है। सुबह से ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक उत्साह और उल्लास साफ दिख रहा है। लोग अपने-अपने तरीके से नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद उत्साहित युवाओं की टोली पिकनिक स्पॉटों की ओर रवाना हो रही है। 

    जिले के उदयपुर जंगल, सरेयामन, नंदनगढ़, चानकीगढ़, भिखनाठोरी, मछली लोग, माधोपुर वाटर पार्क समेत पिकनिक स्पॉटों पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। डीजे की धुन पर लोग नववर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 

    परिवार और दोस्तों के साथ पहुंच रहे लोग

    नववर्ष के पहले दिन युवाओं के साथ-साथ परिवार और दोस्तों के समूह वहां पहुंचकर नए साल का आनंद लेते दिख रहे है। बाग बगीचे, नदी किनारे और पार्कों में चहल-पहल बढ़ गई है। लोग गीत संगीत के बीच मनपसंद पकवान बना रहे हैं। कहीं कोई सेल्फी ले रहा है, तो कोई डीजे की धुन पर डांस कर रहा है। 

    पिकनिक स्पॉटों के आसपास और अस्थाई दुकान भी खुल गए हैं। ठेलों पर खाने-पीने की सामग्रियों की बिक्री हो रही है। मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सागर पोखरा शिव मंदिर, कालीबाग मंदिर, दुर्गाबाग, पिऊनीबाग, संतघाट, जोड़ा शिवालय आदि मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु और भक्तों का तांता लगा है। 

    आधी रात से नव वर्ष की शुभकामनाएं 

    सुबह से ही मंदिरों में पूजा-पाठ, आरती और प्रसाद वितरण का सिलसिला चल रहा है। नगर के बाजार और प्रमुख चौक-चौराहों पर भी रौनक बढ़ गई है। लोग एक-दूसरे से मिलकर नए साल की शुभकामनाएं दे रहे है। 

    मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए नव वर्ष की शुभकामनाएं देने का सिलसिला आधी रात से ही शुरू है। नव वर्ष को लेकर पुलिस प्रशासन भी सजग है। प्रमुख जगहों पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है।

