एक फीट जमीन के विवाद में महिला की रॉड से पीटकर हत्या, बेतिया में तनाव

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bettiah land dispute murder: सिरिसिया थाना क्षेत्र के सेनुअरिया गांव वार्ड संख्या 10 में रविवार की सुबह एक फीट जमीन के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आपसी झड़प के दौरान रॉड से हमला कर 60 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान वार्ड निवासी रामचंद्र महतो की पत्नी रामकली देवी के रूप में हुई है।

घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिरिसिया थाना पुलिस के साथ आधा दर्जन थानों की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि जमीन के सीमांकन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था, जो रविवार सुबह हिंसक झड़प में बदल गया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें परिजन अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।