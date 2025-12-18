बेतिया में धोखे से जमीन रजिस्ट्री कराने का विरोध करने पर देवर ने भाभी को पीटा, FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, बेतिया। साठी थाना क्षेत्र के वृंदावन वार्ड चार में देवर ने भाभी को मारपीट कर जख्मी कर दिया है। मामले में शकील अहमद की पत्नी नाजिया प्रवीण ने सफीक अहमद, नजराना खातून, सोबिना खातून, शेख अमानुल्लाह, मो. मुस्लिम के खिलाफ साठी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

