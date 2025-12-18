बेतिया में धोखे से जमीन रजिस्ट्री कराने का विरोध करने पर देवर ने भाभी को पीटा, FIR दर्ज
जागरण संवाददाता, बेतिया। साठी थाना क्षेत्र के वृंदावन वार्ड चार में देवर ने भाभी को मारपीट कर जख्मी कर दिया है। मामले में शकील अहमद की पत्नी नाजिया प्रवीण ने सफीक अहमद, नजराना खातून, सोबिना खातून, शेख अमानुल्लाह, मो. मुस्लिम के खिलाफ साठी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।
दर्ज प्राथमिकी में नाजिया प्रवीण ने पुलिस से बताया है कि उसके पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। देवर काफी शातिर है, जो हमेशा उसके साथ मारपीट करते रहता है।
11 दिसंबर को वह घर पर खाना बना रही थी। तभी आरोपित हरवे हथियार से लैस होकर आए और गाली देने लगे।
लाठी डंडे और चाकू से मार कर जख्मी कर दिया। शरीर से आभूषण निकाल लिया। मारपीट करने के बाद सभी फरार हो गए। शोरगुल होने पर आसपास के लोग आए और इलाज के लिए उसे चनपटिया अस्पताल में भर्ती कराए। जहां उसकी स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने बेतिया रेफर कर दिया।
नाजिया प्रवीण ने कहा है कि उसके ससुर की पिछले 30 वर्ष से दिमागी हालत ठीक नहीं है। पति के भोलेपन और मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर आरोपितों ने उनके ससुर से दो कट्ठा जमीन लिखवा लिया है।
इसका विरोध करने पर आरोपित उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं। प्राथमिकी के बाद पुलिस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है।
